Chupinazos

Hubo varios cohetes en el debate de ayer entre los jefes del Parlamento. Y sorpresas. Juan Marín, el espíritu de Job redivivo, estaba enfadado y le pegó un golpe a la presidenta de la Junta por el ninguneo que se trae desde hace dos años con Ciudadanos y Podemos, ignorándolos en el consejo de administración de la RTVA. También pidió un plan de viabilidad para Canal Sur. El asunto pasó a mayores, porque con su desparpajo habitual Susana Díaz respondió que a ella no tiene nada que ver, que eso es cosa del Parlamento. Como si no fuese la jefa del principal partido en las Cinco Llagas. Así lleva dos años tomándole el pelo a Ciudadanos.

Pero además cometió el error de echarle las culpas al PP. Y aunque en sus intercambios de ayer sobre pobreza y políticas sociales ganó Susana la partida a Juanma, en materia de RTVA fue Moreno quien estuvo más convincente. Le faltó preguntar en plan jurista cui prodest, a quién beneficia tener a la radio televisión pública andaluza en precario con un consejo de administración caducado hace muchos años y sin director general hace cuatro, con un jefe interino a la orden. ¿Al PSOE? ¿A la que no tiene nada que ver?

La segunda sorpresa fue ver a la portavoz de Podemos felicitar a la Junta por unas cuantas cosas y criticarla por otras muchas. Es el estilo Errejón, porque ayer no preguntó la anticapitalista Teresa Rodríguez sino la granadina Carmen Lizárraga, bien preparada, dura, pero más hábil que su compañera de filas. Es lo que tiene el errejonismo. La presidenta no pudo evitar sacar el puñalito y señalar la diferencia con el "ni muerta" de Teresa hace un mes.

La hora del chupinazo dio de sí para que el PSOE montara un autobombo ridículo a propósito de la reunión con el comisario europeo Moscovici en San Telmo hace dos semanas. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y el desconocimiento público de las responsabilidades del ilustre visitante, el portavoz Mario Jiménez hizo un canto a la bien que se gasta la Junta los fondos europeos. Utilizó como argumento unos pretendidos elogios del comisario socialista francés, que no tiene competencia alguna en la materia. La responsable de esa cartera en la Comisión es la rumana Corina Cretu. En su confusión, Susana Díaz hasta aludió a Moscovici como "comisario de Asuntos Europeos" (sic). Este cohete quedó un poco petardo.

Eso sí, la visita de Moscovici le valió a Jiménez para poner como los trapos la estrategia de Moreno respecto a las ayudas europeas para Andalucía: malévola, frívola, agresiva, ridícula, canalla, indecente y manipuladora fueron algunas de las lindezas. Este portavoz es de la misma escuela que el del PP en el Congreso, el diputado por Almería Rafael Hernando. Sería difícil establecer quién es más faltón.

El portavoz de IU Antonio Maíllo hizo hincapié en la pobreza extrema de más de 350.000 niños andaluces y cómo Linares, Chiclana, Sanlúcar, Jerez o La Línea están entre las localidades con mayor índice de pobreza de España. Díaz explicó que hay una serie de programas para luchar contra la pobreza y la exclusión y acusó a su adversario de "moralista". El jefe de IU se quejó de que el plan Linares futuro también era un programa estupendo, pero no se ha puesto en marcha. Añadió que Chaves y Griñán tenían planes, mientras que ella no tiene ninguno y no se la cree ni el Tato. Susana lo volvió a acusar de moralista varias veces y le reprochó que ahora valore a los anteriores presidentes. Tablas.

Marín sorprendió por el fondo de su cuestión. Se desprecia a los nuevos partidos del Parlamento en el consejo de administración de la RTVA en donde el PSOE tiene ocho miembros, el PP seis e IU uno. Y planteó que Canal Sur necesita un plan de viabilidad. Dejó en evidencia a la presidenta cuando puso como ejemplo el Congreso, donde se ha aprobado por unanimidad la elección del presidente [aquí director general] por un concurso público de méritos. Marín fue mejor.

Díaz se cogió los dedos presumiendo de que esa propuesta la había hecho el PSOE. La pregunta que se hace el cronista es por qué el PSOE no hace la misma propuesta en Andalucía, en donde manda. La presidenta advirtió dos líneas rojas a cualquier reforma: reforzar el carácter público del Canal y garantizar la estabilidad financiera y el mantenimiento de la plantilla.

La segunda parte de este asunto la protagonizaron Juanma y Susana. Él dijo que si no hay cambios en el consejo de la RTVA es porque el PSOE no quiere, ella replicó que después del batacazo que se dieron en las autonómicas no quieren renunciar a sillones en ese órgano y él contrarreplicó que ella no debería hablar de batacazos después del que se dio en la primarias delante de toda España en prime time. Moreno puso le preguntó si estaba dispuesta a relevar al director interino que tiene desde hace cuatro años. No obtuvo respuesta. Punto para Juanma.

Por el contrario Díaz ganó claramente el debate sobre la pobreza que mantuvo contra el jefe del PP. Moreno basó su argumentación en lo mala gestora que es la presidenta y cómo el veneno de la desigualdad crece bajo su mandato. Nueve de cada diez hogares españoles en riesgo de pobreza son andaluces, decía el dirigente popular, que citaba informes de Cáritas, Cruz Roja, Save the Children, Defensor del Pueblo o la Red andaluza contra la Pobreza.

Ella replicó que Andalucía tiene defensor del pueblo mientras Cospedal lo eliminó en Castilla La Mancha. Y continuó con el veneno del austericidio durante los cuatro años de Gobierno del PP, la reforma laboral, el copago a los pensionistas y las 55.000 ciudadoras excluidas de la Seguridad Social cuando Moreno era secretario de Estado. Y más: veneno eran las becas suprimidas a los jóvenes, los colegas del PP que compararon a Andalucía con Etiopía cuando estableció las tres comidas durante el verano en los colegios...

Carmen Lizárraga, de Podemos, fue una de las agradables sorpresas de la sesión. Estableció que Andalucía está infrafinanciada con el actual modelo. Celebró su tono y su diagnóstico Díaz, que considera que Andalucía ha recibido 4.600 millones menos de la cuenta en los últimos cuatro años. Lizárraga replicó que comparten diagnóstico, pero no marco y recriminó al PSOE la reforma del artículo 135 de la Constitución, que estuviese del lado del PP en los recortes, que se abstuviera para investir a Rajoy y que esté dejando que Ciudadanos baje los impuestos en Andalucía. Y ahí abrió un apartado errejonista para dos elogios: que vaya a rechazar el techo de gasto en los PGE del año próximo y que haya propuesto el grupo de trabajo en el Parlamento sobre financiación.

Díaz, más cómoda que contra Rodríguez, pero menos victoriosa, repitió en este punto y durante toda la sesión su nuevo mantra: lo importante son las personas. La suya, mejor de ánimo por lo que se vio ayer.