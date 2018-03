Cien personas apoyadas por drones buscan a un niño desaparecido en Níjar

Más de un centenar de personas conforma el amplio dispositivo de búsqueda que está activo para localizar a un niño de ocho años desaparecido desde el martes por la tarde en Hortichuelas, en el municipio almeriense de Níjar. Un familiar del niño, Gabriel Cruz Ramírez, avisó de la desaparición al 112 en torno a las 20:10 del martes e informó de que había sido visto por última vez en el cortijo La Molina. Desde el teléfono único de emergencias se activó a la Guardia Civil, a la Policía Local, a la Unidad Adscrita a la Junta del Cuerpo Nacional de Policía, a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), al Grupo de Emergencias Andalucía (GREA), al Centro Operativo Provincial (COP) de Infoca, a Agentes de Medio Ambiente, a las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil de Níjar, Carboneras y Olula del Río.

El dispositivo de búsqueda, que también está empleando drones para la grabación en vídeo de las zonas montañosas con difícil acceso a pie, estuvo operativo hasta las 4:00 horas de ayer, se reanudó por la mañana y volvió a suspenderse una vez que oscureció anoche. Volverá a activarse a primeras horas de hoy. El Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) ha desplegado un Puesto de Mando Avanzado (PMA) desde el que se están llevando a cabo las labores de coordinación y comunicaciones entre todos los participantes.

En paralelo comenzó una movilización en las redes sociales, que ha servido tanto para difundir la alerta de su desaparición como para recoger una gran cantidad de bulos que han tenido que ser desmentidos puntualmente por las autoridades. Precisamente, a través de las redes sociales, ciudadanos y entidades como SOS Desaparecidos informaron de la desaparición y de que el menor llevaba un pantalón negro zapatillas Adidas con rayas blancas y una chaqueta roja con capucha cuando ocurrió.

La madre del niño y un familiar del padre incidieron en declaraciones a los medios en este relato de los hechos. "Es un pueblo en el que nunca ha pasado nada, los críos están siempre de arriba para abajo", dijo un primo del padre. Éste expresó un convencimiento que también tienen otros familiares, que el niño no está en Hortichuelas porque "se lo han llevado". El progenitor hacía referencia a un vehículo de color blanco que fue visto por la localidad e incluso señaló que a su hijo podrían haberlo secuestrado "dos marroquíes". Esta versión no resulta totalmente verosímil para los investigadores, ya que fuentes del Instituto Armado han señalado que, si bien no es posible descartar nada por el momento, no se trata de una línea prioritaria en los trabajos que se están llevando a cabo para localizar a Gabriel.