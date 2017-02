Ciudadanos pide a la Junta que colabore con la Fiscalía para atajar los casos de acoso escolar

La parlamentaria de Ciudadanos y portavoz en la comisión de Educación del Parlamento, Marta Escrivá, abogó ayer por una mayor coordinación entre la dirección de los centros educativos, la Junta de Andalucía y la Fiscalía de Menores, con el fin de atajar los casos de acoso escolar que sean detectados de forma temprana.

La parlamentaria de la formación naranja reconoció que "aunque han mejorado los protocolos en los últimos años, al no registrarse la mayoría de los casos de acoso escolar, los mecanismos existentes no son todo lo efectivos que deberían ser, pues no se pone en marcha el protocolo". En este sentido, Escrivá aseguró que "no toda la responsabilidad es de los centros", por lo que "al ser una responsabilidad compartida, la actuación debe ser compartida también".

"Además no sólo hay que actuar con las víctimas, sino también con los agresores ya que un número importante casos son reincidentes", añadió. El parlamentario Julio Díaz aseguró que "es necesario mejorar la información y la prevención, para que los mecanismos y protocolos existentes sobre acoso escolar sean efectivos" y, sobre todo, "hay que tener muy en cuenta la voz de los profesionales educativos".