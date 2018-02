Ciudadanos y PSOE salvan su pacto con acuerdos en varias leyes

Las advertencias de Ciudadanos sobre la posible inviabilidad del pacto que aupó a Susana Díaz a San Telmo en 2015 han surtido efecto. Lo reveló ayer el líder de la formación naranja en Andalucía, Juan Marín, al asegurar "las aguas se han calmado" con el PSOE después de alcanzar algunos compromisos legislativos, como la entrada en el Parlamento en marzo de la ley de Formación Profesional o la aprobación definitiva en mayo de la Ley de Emprendimiento.

"Hemos mantenido distintas conversaciones con Susana Díaz y hemos llegado a acuerdos en materias especialmente normativas", indicó Marín en una entrevista a Canal Sur, donde también adelantó que será el 15 de marzo cuando la Cámara vea el texto conjunto con las conclusiones de los grupos sobre la reforma de la ley electoral.

Juan Marín logra un impulso a las leyes de Emprendimiento y Formación Profesional

El dirigente de la formación naranja defendió, pese a sus declaraciones de las últimas semanas, que no han puesto en duda el acuerdo de investidura que alcanzaron con el PSOE, sino la capacidad de gestión del Gobierno, ya que hay asuntos "muy importantes" para crear empleo "que no se están haciendo con eficacia" como en su día plantearon ellos. Garantizó también que en Ciudadanos no piensan en las próximas elecciones autonómicas porque "quedan 365 días de trabajo" e insistió en que no ve ningún motivo para que Susana Díaz adelante las elecciones "mientras cumplan lo firmado".

Sobre la reforma de la Ley Electoral, Marín explicó que en Ciudadanos defienden un nuevo modelo porque la actual normativa "es injusta, como pasa en Cataluña", por lo que espera que PSOE y PP "compartan que el voto de los andaluces valga lo mismo".

En cuanto a los sondeos electorales, el dirigente naranja que "todas las tendencias dicen que los andaluces entienden cómo hace política C's" y ha agradecido el "respaldo" que cree que se les está dando.