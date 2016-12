Ciudadanos "apretará" para la reforma de la Ley Electoral de Andalucía

Ciudadanos se ha propuesto para el año que está a pocos días de comenzar "apretar" al máximo en una cuestión que btambién va a ser "caballo de batalla" durante esta legislatura: la modificación de la Ley Electoral de Andalucía para que los votos de todos los andaluces "valgan igual". Así lo ha anunciado el jefe del partido en la comunidad, Juan Marín, que ha explicado que la mayoría de los comparecientes que han ido pasando por el grupo de trabajo creado con el Parlamento "nos han dado la razón en que muchos de los planteamientos que hemos hecho son muy razonables y que serían positivos".

Convencido de que socialistas y populares "parecen no tener mucha prisa", Marín avisó que desde su partido "vamos a apretar todo lo posible, y sería importante que Podemos e IU nos ayudaran". El diputado indicó que no hay una sola reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de investidura en la que su formación no plantee la reforma electoral, la renovación de la RTVA o un pacto andaluz por la educación.

Ante la posibilidad de que C's planteara un ultimátum al PSOE-A, Marín señaló que "hay que poner en una balanza lo que realmente estamos consiguiendo y tener la templanza y suficiente calma para saber que de hoy para mañana no se puede conseguir todo".