Ciudadanos quiere ahora un impulso para la reforma de la ley electoral

Juan Marín no ceja en su empeño de marcarle la agenda a la Junta. Ayer le tocó el turno a la reforma de la ley electoral, otro de los compromisos que Ciudadanos arrancó al PSOE como condición para apoyar la investidura de Susana Díaz hace ya casi dos años. Después de intentar promocionar la eliminación de los aforamientos o la Ley de Emprendimiento, el líder regional del partido naranja aspira ahora a que la remodelación de la legislación electoral de la región llegue a la Cámara antes de 2018.

El portavoz andaluz de C's aprovechó que ayer fue la última jornada de comparecencias en el grupo de trabajo para la reforma de la ley electoral. Desde el pasado otoño han pasado por el Parlamento más de 70 expertos y miembros de entidades y colectivos y, según Marín, muchos apoyan las propuestas de su partido al respecto. C's, como el PP, apuesta por mantener en 109 el número de escaños, con 40 fijos -cinco por provincia- y 59 a repartir en función del censo de cada circunscripción. Su meta es aumentar la proporcionalidad, un objetivo compartido por otras fuerzas, como IU, aunque los izquierdistas sí avalan el aumento del número de diputados. Los naranjas, como PP e IU, defienden un reparto unificado de propaganda electoral y son partidarios de establecer listas abiertas. En este punto coinciden parcialmente con los populares.

Marín es consciente de que tiene sólo ocho diputados en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, por lo que necesita convencer a alguno de los dos grandes partidos para conseguir sus objetivos. Pero el líder de la formación naranja no es optimista al respecto, una opinión que, por ejemplo, también comparten en IU. "Me parece que no tienen mucha disposición. Hay muchos líos internos y puede que quieran dar una patada hacia delante", reconoció el político gaditano, que no confía en que PP y PSOE se pongan manos a la obra.

Los socialistas ya dejaron en negro sobre blanco su voluntad de modificar la ley electoral en el acuerdo de investidura de Díaz y promovieron con C's el grupo de trabajo. Desde el PSOE refrendan su voluntad de cambio, pero están pendientes del resultado de las comparecencias, una postura que comparte el propio Ejecutivo, como reconoció ayer su portavoz, Miguel Ángel Vázquez.

Marín cuenta con la ventaja del acuerdo de 2015, por lo que es incluso más escéptico con el PP, que ayer confirmó su intención de remodelar la ley electoral para mejorarla y no "cambiar cosas por cambiarlas". "En unas comunidades dicen una cosa y otras dicen otra", criticó el jefe de Ciudadanos en Andalucía, que también necesitará los apoyos de populares y socialistas para sacar adelante su reforma del Estatuto para eliminar los aforamientos.