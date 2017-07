Ciudadanos baja ahora la presión para negociar la rebaja de Sucesiones

Ciudadanos no renuncia a su bajada "sustancial" del impuesto de Sucesiones y Donaciones pero ha levantado el pie del acelerador. Si hasta hace poco la fecha límite era el mes de julio, este miércoles el portavoz adjunto del grupo naranja en el Parlamento, Sergio Romero, trasladó el plazo hasta final del verano. "En los próximos días, las próximas semanas, quizás a principios de septiembre", dijo concretamente el político gaditano, que aseguró que "lo importante" acordar la rebaja fiscal con los socialistas antes de que acabe 2017.

De cumplirse este calendario se confirmarán las previsiones que había en el Gobierno de Susana Díaz. En la Consejería de Hacienda y Administración Pública conocen bien la pretensión de Ciudadanos desde hace meses, pero se enfrentaban a los envites de Juan Marín con cierta tranquilidad. "No hay avances, pero estamos en permanente diálogo", explicó este miércoles Romero. La dilación se debe a que, antes de saber de dónde deberá recortar, el equipo de María Jesús Montero quiere saber con qué ingresos contará para cuadrar el Presupuesto autonómico para 2018.

El martes se aprobó en el Congreso de los Diputados el techo de gasto para el año que viene, pero no será hasta finales de mes cuando se conozcan las entregas a cuenta: el dinero que recibe la Administración autonómica por el sistema de financiación. El año pasado Andalucía obtuvo 17.315 millones de euros del Estado, una cantidad que se corresponde con la mitad aproximada del Presupuesto de la Junta para este año. Montero tendrá la cifra poco antes de agosto, mes inhábil en el Parlamento, por lo que la negociación que pretende Ciudadanos tomará velocidad de crucero después del parón estival.

Cuando se conocieron las restricciones provocadas por los objetivos de déficit para las regiones, fue el portavoz del PSOE en la Cámara, Mario Jiménez, quien habló de parar las negociaciones por el "hachazo" de Cristóbal Montoro. Ayer fue menos beligerante y pidió paciencia. "Hay que tomar decisiones con toda la información, pero lo que vamos conociendo no es nada halagüeño", explicó el dirigente socialista.

Lo que parece seguro es que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones será historia a partir del 1 de enero de 2018, cuando entren en vigor la cuentas autonómicas. En las filas naranjas están "convencidos" de que lo van a lograr y los socialistas son conscientes de que la batalla mediática la tienen perdida. Sin embargo, en la batalla por esta rebaja fiscal hay un tercero en discordia, el PP, que, por el momento, no está recogiendo demasiados frutos.

Ni PSOE ni Ciudadanos están por la labor de conceder a los populares ninguna victoria en el proceso de bonificación del controvertido tributo. Como recordó este miércoles la portavoz del PP en la Cámara, Carmen Crespo, su partido presentó su primera medida para eliminar el Impuesto de Sucesiones en 2004. En el próximo Pleno se debatirá una nueva proposición de ley de los populares para intentarlo. No encontrará apoyos en las fuerzas de izquierda, el martes el Consejo de Gobierno también la rechazó y este miércoles Sergio Romero le dio el golpe de gracia. "Más allá de bolos, recogidas de firmas y presentaciones de leyes lo que quieren los andaluces son políticos serios", espetó el diputado naranja.

No lo ve así la portavoz popular. En su opinión, Susana Díaz "está alargando la situación para no dar la razón al PP y a Juanma Moreno". Crespo, además, minimizó el impacto que tendría la bonificación del Impuesto de Sucesiones en la reducción de ingresos para sufragar los servicios públicos. Su homólogo en el PSOE tachó la estrategia de los populares al respecto de "peligrosa" por tratarse de "un ataque sistemático" con el objetivo de "banalizar" las obligaciones fiscales de los ciudadanos. El impuesto parece que tiene fecha de caducidad, pero la confrontación que provoca no caduca.