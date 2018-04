Ciudadanos saca adelante otra de las leyes de la "estabilidad"

El Parlamento aprobó ayer la llamada Ley de Emprendimiento, uno de los 11 compromisos legislativos que Ciudadanos arrancó al PSOE en los acuerdos de investidura de Susana Díaz. El partido de Juan Marín había solicitado a los socialistas que no detuvieran el ritmo de aprobación de las normas que quedan pendientes, lo que incluye además de ésta, una Ley de Formación Profesional que se encuentra en trámite, el cambio de la Ley Electoral e, incluso, el proyecto de presupuestos de 2019. En la presentación de la norma de los emprendedores, Marín dijo que no será Ciudadanos el partido que provoque la "inestabilidad" que lleve a un final de la legislatura.

El texto salió adelante con los votos del PSOE y de Ciudadanos, y supone una muestra más de la buena salud de esta alianza. La presidenta Susana Díaz declaró el lunes pasado que "mientras haya estabilidad", no convocará las elecciones autonómicas, que tocan en marzo de 2019. Lo que vino a contestar Ciudadanoses que ellos no serán quienes provoquen la desestabilización, así que sólo cabe esperar que el PSOE siga con cumpliendo el listado de compromisos. Uno de ellos es esta Ley de Emprendimiento, que contiene la opción de establecer una tarifa plana de pagos a la Seguridad Social para jóvenes y trabajadores en el mundo rural. Esta tarifa se debe materializar mediante una orden, y supondrá que los autónomos pagarán sólo 50 euros de cuota mensual durante 24 meses -en España son 12- o 30 euros en el caso de los jóvenes y los trabajadores rurales.

Los cálculos que hacen ahora todos los partidos es que habrá que esperar a después del verano para saber qué hará Susana Díaz. Despejados el problema de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, con el apoyo del PNV, y ante la posibilidad de que el Parlamento catalán elija en los próximos días a un presidente, el panorama electoral se aclara bastante: Andalucía será la primera en acudir a las urnas. Ni Rajoy se verá obligado a adelantarlas ni se repetirán los comicios en Cataluña si finalmente los independentistas hacen valer el voto cedido de Puigdemont y el ex consejero Toni Comín. Ahora cuentan con una mayoría suficiente sin necesidad de utilizar a los parlamentarios de la CUP.

Las elecciones andaluzas caerían en marzo de 2019 si no hubiese adelanto. La presidenta sostiene que si Ciudadanos sigue apoyándola en el Parlamento, habrá estabilidad y, por tanto, no habrá adelanto. Ciudadanos no tiene interés en el adelanto, pero condiciona su apoyo a algo que siempre ha estado ligado: al cumplimiento del pacto de investidura. Ya se han sustanciado muchos de estos acuerdos, pero aún quedan flecos importantes, como la reforma de la Ley Electoral.

Juan Marín ha trasladado al Gobierno andaluz que debe acelerar el calendario de las leyes, ya que es posible que aquéllas que no entren en el Parlamento este mes no se logren aprobar. En el caso de que Díaz convocase elecciones en marzo, el Parlamento dejaría de funcionar en enero. Si fuese en diciembre, el decreto se firmaría en octubre. De ahí es de donde provienen las prisas de los naranjas.

En cualquiera de los casos, tanto Ciudadanos como PSOE dan por hecho que no habrá ninguna medida relacionada con un posible adelanto electoral hasta después del verano.