Conceden el tercer grado a Pedro Pacheco

El Ministerio de Justicia concedió hoy al ex alcalde de Jerez Pedro Pacheco el tercer grado penitenciario si bien no comenzará a disfrutar del mismo hasta este próximo fin de semana. Según ha podido saber este medio el ex regidor saldrá el centro penitenciario Puerto 3 este viernes para disfrutar de un permiso que se prolongará hasta el miércoles al coincidir sendos festivos en El Puerto de Santa María y a nivel nacional. El miércoles ingresará en el Centro de Inserción Social de Jerez donde solo deberá acudir a pernoctar.