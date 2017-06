Córdoba cierra los congresos del PP-A con la sustitución de Nieto

En Jaén, Miguel Moreno, candidato del sector crítico, anunció el pasado 26 de mayo su decisión de impugnar el congreso ante el Comité de Derechos y Garantías del PP-A, al entender que había habido "una cadena de irregularidades e incumplimientos que no podemos permitir"; si bien, hasta el momento, no se ha conocido la decisión de dicho órgano.

Este cónclave el PP sólo tendrá la candidatura del diputado autonómico Adolfo Molina, tras imponerse ampliamente en la primera vuelta a la de la también parlamentaria andaluza Rosario Alarcón. Molina contó con el apoyo del aún presidente del partido en Córdoba, José Antonio Nieto, quien no ha podido optar a la reelección por incompatibilidad con el cargo.

Moreno: "O Díaz cambia el Gobierno o se va ella"

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, dijo ayer en Sevilla que la presidenta andaluza, Susana Díaz, "tiene la obligación de cambiar el Gobierno y lo va a tener que hacer sí o sí" y que "tiene dos opciones, o cambia su Gobierno o se va ella". Moreno aseguró que Díaz "ya no está en otra disposición, y Andalucía está en una situación muy difícil y ya no nos puede tomar más el pelo a los andaluces". "Si opta por cambiar su Gobierno, pedimos que remodele gran parte de ese Ejecutivo y que apueste por personas capaces, capacitadas y dialogantes, y no personas como las que tiene ahora, sin ambición ni ilusión ni ganas de afrontar los grandes problemas que tenemos en Andalucía", añadió. En una visita a un barrio desfavorecido de Sevilla, el líder popular denunció que Andalucía "se está empobreciendo con las políticas socialistas y ya está por encima del 41% la población andaluza que está en riesgo de exclusión social, que ha ido creciendo hasta llegar a 14 puntos por encima de la media nacional en pobreza, y cinco ciudades andaluzas entre las ciudades españolas más pobres".