Cornejo seguirá de dos del PSOE con la incorporación de mujeres y jóvenes

Susana Díaz dribló el martes pasado una pregunta sobre si integraría en su nueva dirección del PSOE andaluz a los pedristas. "Yo integro el talento", zanjó. Después de lo sucedido en el 39º Congreso Federal de Madrid, del que salió una Ejecutiva leal cien por cien a Pedro Sánchez, nadie le puede pedir a Díaz que cuente con pedristas. No los habrá, tampoco ellos quieren; desean esperar a los congresos provinciales de octubre, aunque en estos cónclaves hay otros factores en juego, más domésticos, más balcánicos, por lo que la lucha entre susanistas y pedristas no será tan clara. Habrá otras batallas cruzadas.

El día que Díaz habló del talento, ese martes en un encuentro organizado por la Cadena Ser, estuvo entre los invitados la almeriense Pilar Navarro, que fue parlamentaria socialista por su provincia, miembro de la Ejecutiva andaluza y ahora, tras abrir un paréntesis en la política, profesora en la Universidad Loyola Andalucía. Navarro fue una joven promesa, el mejor currículum universitario de su promoción en todo el país, pero se perdió en las guerras socialistas de hace cinco años. Tiempos muy convulsos. Ella, desde luego, representa el talento del que habló la presidenta, y cada vez se la ve más por actos de este tipo que anticipan una vuelta casi segura.

La Ejecutiva de Díaz, que se elegirá en el congreso del último fin de semana en Sevilla, contará con escasas novedades en la estructura principal y en su núcleo duro, pero incorporará a jóvenes, especialmente mujeres con buenas trayectorias. Entre las citadas figuran algunas parlamentarias que han destacado en los debates de la Cámara. Es el caso de la onubense María Márquez y de la jiennense Ángeles Férriz. Díaz está contenta con el equipo que ha creado en torno a Juan Cornejo, como secretario de Organización; Manuel Jiménez Barrios, como vicepresidente del Gobierno, y Mario Jiménez, como portavoz en el Parlamento y, antes, su hombre en Ferraz. Jiménez hubiese entrado en la dirección de Madrid si Díaz hubiera ganado las primarias.

No habrá cambios, por tanto, en la secretaría de Organización. Como explica un parlamentario con muchos trienios, "la presidenta no tiene ningún motivo para sacar a Cornejo". Juan, como le llama, le ha acompañado durante todo el proceso de las primarias y, aunque el resultado haya sido un fracaso, la explicación de Díaz es que fueron otros barones quienes eran débiles en sus territorios y contaban con una información equivocada. Mario Jiménez no quiso entrar en el nuevo Gobierno de Díaz, es un hombre que se mueve bien en el partido, es de la misma edad que la presidenta y prefiere situarse en un plano diferente, no a sus órdenes, aunque si algo no se le puede achacar al onubense en este período ha sido su lealtad a la presidenta.

Tal como Manuel Chaves contó en sus mejores tiempos con otra tríada -Gaspar Zarrías en el Gobierno, Luis Pizarro en el partido y Alfonso Perales en Madrid-, Díaz recupera este esquema, que le debería servir para evitar la sobre exposición pública que tanto le gusta. Ya ha cambiado el Gobierno, y ahora procederá con la dirección del partido, pero con ese mismo esquema. De incorporarse, Mario Jiménez podría ser el vicesecretario general, pero este modelo ha resultado letal para casi todos los que lo han ocupado. Estos señalamientos han dado muy malos resultados en el PSOE.

Quienes sí acompañarán a Juan Cornejo son un conjunto de caras nuevas, mujeres en buena parte. En la actualidad, por debajo del escalafón, a al número dos del PSOE andaluz le siguen dirigentes sin proyección pública, caso del malagueño Francisco Conejo. El diputado malagueño Miguel Ángel Heredia también suele dar ruedas de prensa todas las semanas, pero su papel como secretario provincial del PSOE en Málaga parece haber llegado a su fin. De cara a los congresos provinciales, Díaz dará un primer paso y cambiará las candidaturas de algunos de los secretarios actuales. Heredia es uno de ellos, y también puede ser Teresa Jiménez en Granada y José Luis Sánchez Teruel en Almería.

No obstante, las provincias tienen sus particularidades. En Almería los guerristas, que fueron quienes apoyaron a Sánchez, están divididos, y Teruel podría ser la mejor opción para Susana Díaz. Allí donde el PSOE obtiene buenos resultados, como Sevilla, Huelva y Jaén, no habrá cambios, de no ser que la sevillana Verónica Pérez entre en la Ejecutiva regional. En Córdoba se marcha Juan Pablo Durán, y habrá pugna por el cargo con los pedristas. Y en Cádiz, Irene García es susanista, pero no concita tanta oposición por parte de todos los pedristas.

Aunque los partidarios de Pedro Sánchez no van a entrar en la dirección, sí estarán representados en el congreso. Del 20 al 22 de julio pueden celebrarse los congresillos provinciales donde se eligen los delegados. Si no hay listas consensuadas, los porcentajes de apoyos de las dos listas marcan la representación de cada uno de ellos. Hasta ahora, el pedrismo tiene un peso un poco menor al 30%. Será un buen momento para medir otra vez las fuerzas.