Crespo defiende no acumular cargos pero lo deja en manos del congreso del PP-A

La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, insistió ayer en que "no ha lugar" rebatir este precepto ya que a nivel regional no se puede enmendar la plana a unos estatutos aprobados por el congreso nacional. Pero sí admitió la existencia de "varias opiniones" en el seno del partido, lo que tildó de "sano". Desde su punto de vista, es necesario "participación y mucho diálogo" al tratarse de "una cuestión compleja, que no es fácil de atajar".

Críticas al "uso partidista" del 28-F

El PP-A denuncia que el PSOE y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, hacen "de nuevo una utilización partidista" de los actos del 28-F, ya que consideran que la jefa del Ejecutivo autonómico "vuelve a confundir" su cargo con su "faceta" en el partido "y con lo que quiere ser en el futuro". La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, criticó ayer que el manifiesto de Díaz para el 28-F es "partidista" y no una declaración institucional en la que "no se sienten representados todos los andaluces". Además, lamentó que "utiliza el agravio" a Andalucía sin hacer "ninguna autocrítica" y vuelve a "utilizar" la conmemoración del 28 de febrero. Sobre la concesión de las medallas de Andalucía, afirmó que el PP no tiene "nada que objetar" porque no lo ha hecho "nunca", pero sí lanzó una propuesta para que sea un proceso más participativo y no las elija sólo el Consejo de Gobierno de la Junta.