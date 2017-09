C's y Junta reducirán Sucesiones

El Presupuesto andaluz de 2018 será, probablemente, el último de esta legislatura. Ante eso, el mensaje que el líder de Ciudadanos, Juan Marín, ha hecho llegar a varios miembros del Gobierno andaluz, incluida la presidenta Susana Díaz, no admite ningún matiz: el impuesto de Sucesiones tiene que sufrir una severa rebaja, seguirá existiendo, pero debe dejar de ser una carga para los contribuyentes en esta situación. Aunque en el Ejecutivo andaluz hay diferencias, el sentir general es que habrá que atender a la solicitud de sus aliados; no hay otra, no sólo porque su apoyo es necesario en el Parlamento, sino porque se entiende que el impuesto se ha convertido en impopular, ya que sus detractores han ganado la batalla de la opinión pública. Esta vez todo indica que sí, que este impuesto, aunque seguirá existiendo, dejará de ser historia para la mayor parte de sus contribuyentes potenciales.

La propuesta que ha realizado el partido naranja es que el primer millón de euros esté exento de pago para cada uno de los herederos, siempre que éstos sean de grado 1 y 2; es decir, cónyuges e hijos. Si es así, aquellos andaluces que hereden menos de un millón de euros no tributarían y quienes recibiesen más, contarían con esa primera unidad exenta. Juan Marín explicó a este medio que Sucesiones no forma parte de la negociación del Presupuesto, sino que es la premisa para negociarlo.

"Nosotros no vamos a negociar el presupuesto hasta que el Gobierno andaluz no nos responda sobre la propuesta que le hemos entregado para reformar el Impuesto de sucesiones", explicó Marín. El líder de Ciudadanos entregó esta semana la propuesta por escrito a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, y aún no tiene respuesta. Montero es la mayor defensora de este tributo en el Gobierno de la Junta y es, además, la que debe conciliar las demandas de todas las consejerías a la hora de elaborar unas cuentas que deben entrar en el Parlamento antes del 31 de octubre. "Sería un gran error que el proyecto entrase en el Parlamento sin la reforma, no se trata de eso, es lo que dice nuestro programa electoral, no nos hemos saltado ni un ápice", indicó Marín.

Ciudadanos firmó el acuerdo de investidura de Susana Díaz a cambio de, entre otros asuntos, una reforma fiscal. Una de las reducciones que ha conseguido es la rebaja de dos puntos del IRPF, aunque aspiraba a que el recorte fuese de 3,5 puntos. Ciudadanos va a conformarse con ello, puesto que el acuerdo redactado dice que la rebaja será "de entre 2 y 3,5 puntos". El partido entiende que también ha habido una rebaja del IRPF en la cuota nacional que contribuye a aliviar la carga fiscal. Por eso, casi el único punto que a Marín le queda por tachar de su acuerdo es Sucesiones. No obstante, también presentará en la Cámara una moción para que los mandatos de los presidentes de la Junta se limiten a dos mandatos electorales, lo que no afectaría a Susana Díaz. La presidenta, a diferencia de Rajoy, se ha presentado sólo a una elección. En el Congreso, Albert Rivera ya ha tramitado este compromiso que forma parte también del acuerdo de investidura de Mariano Rajoy.

La propuesta de Ciudadanos también incluye una reducción de los coeficientes correctores, que sirven para calcular la base imponible del impuesto al corregir el valor catastral de los bienes heredados. Sostienen que éstos deben ser actualizados porque el precio de la vivienda ha ido cayendo, y los cálculos no se ajustan a la realidad. El impuesto de Sucesiones en Andalucía es de los más caros del país, aunque ya ha sufrido una reforma en esta legislatura, al quedar exentos los primeros 250.000 euros para aquellos que hereden hasta 350.000.

En una conversación con este medio, Marín lo explicó así: "Queremos ir a un modelo armonizado en toda la nación, en toda España, que un gallego, un catalán y un andaluz paguen lo mismo. El PP tienen 17 modelos fiscales. En Galicia, por ejemplo, están exentos los primeros 400.000 euros más la vivienda habitual; en Castilla y León los primeros 350.000, y en Madrid el 99% de todo. ¿Cuál es el modelo del PP, entonces? El mío, el de Ciudadanos es éste en toda España, la exención del primer millón de euros. Por eso, ésta es mi propuesta". Y siguió: "Susana Díaz dijo en el Parlamento de Andalucía que sólo pagarían los millonarios, pues millonarios son los que tienen un millón, no 6.000 euros".

"Entiendo -indicó Marín- que el PSOE pueda tener un problema ideológico con la exención de gran parte del impuesto, pero es que es un asunto económico, la recaudación no se le va a caer, habrá más dinero para reactivar la economía y crear empleo. Por eso, está medida va dirigida a eso. Pero también es un asunto de justicia social, en gran parte de los países europeos ya no existe"

María Jesús Montero tiene que cuadrar el Presupuesto de 2018 con una reducción del déficit del 0,6% al 0,4%, lo que supone que el desajuste entre ingresos y gastos se reduzca en 300 millones de euros. Esa cantidad la debe conseguir de un aumento de los ingresos, puesto que no puede recortar más de las grandes partidas. Es más, las políticas de sanidad y de educación aumentarán. También se está negociando una subida salarial para los empleados públicos de entre el 1% y el 2%, y un punto de éstos suponen 150 millones de euros más. A su favor cuenta con que la liquidación de anteriores presupuesto le aporta 300 millones de euros más. El crecimiento del PIB también cuenta a su favor para el encaje.