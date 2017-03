C's quiere un relevo sosegado cuando Susana Díaz sea candidata a La Moncloa

El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, entiende que Susana Díaz debe dimitir como presidenta de la Junta en el mismo momento en que anuncie su carrera a la secretaría general del PSOE. Eso sería, pues, el 26 de marzo, aunque Moreno no quiere que haya elecciones anticipadas, sino un relevo. Sin embargo, la opinión que ahora cuenta sobre las demás es la de Ciudadanos (C's), no por el peso de sus diputados, sino por el valor de sus números, ya que son quienes tienen la llave del Gobierno. Juan Marín, el líder de los naranjas, explicó ayer su parecer con todo detalle, y de momento está claro que Ciudadanos sigue garantizando la estabilidad del Gobierno andaluz, aunque contempla que Díaz deje la Presidencia. No ahora, cuando fuese elegida, y si lo es, sino cuando comience la carrera de las elecciones generales.

Nos vamos a situar, por tanto, en un tiempo de transitoriedad que, en opinión de los naranjas, debe ser aprovechado para forjar un nuevo acuerdo. Será cuando Susana Díaz se vaya, cuando se producirá este "relevo", la votación en el Parlamento de un nuevo presidente con el voto de ambos partidos. En un acto que celebró ayer junto a la líder catalana de su partido, Inés Arrimadas, Juan Marín se refirió en dos ocasiones al vicepresidente Manuel Jiménez Barrios como el presidente. No es un lapsus, es su preferido, el hombre que ha estado negociando con ellos.

La posición de Ciudadanos difiere del resto de partidos de la oposición (PP, IU y Podemos), poco partidarios de que se compatibilicen los cargos. Marín diferenció lo que sucederá entre lo deseable y lo que ocurrirá. En su opinión, lo deseable sería que se convocasen elecciones anticipadas para elegir al nuevo presidente. "Me gustaría que fuese electo, no sucesor de nadie", explicó. Pero lo probable es el relevo después de un determinado tiempo en ambos cargos. "Lo que pedimos en este caso es que el relevo se haga lo antes posible. Todo lo que suponga ralentizar la situación podría afectar al crecimiento de la economía y a muchos de los proyectos pactados con Ciudadanos que están encima de la mesa", avisó. Aprovechando la presencia en el acto del vicepresidente de la Junta, el dirigente naranja le pidió que se produzca con "normalidad, sosiego y tranquilidad y que se inicie lo antes posible". Según Marín, Jiménez Barrios tiene una experiencia "dilatada y a nadie cogería de sorpresa que pudiera ser de forma transitoria el relevo, pero es una decisión de Díaz y de su partido". "Será bueno para Andalucía que se haga un relevo rápido, porque la normalidad es lo que tiene que mover ese relevo en el PSOE-A. Las decisiones de un partido no pueden afectar a la normalidad en la comunidad autónoma", aseveró.

Lo explicado por Juan Marín coincide, básicamente, con los planes de Susana Díaz. No habrá elecciones anticipadas ni dimitirá como presidenta hasta el momento en que se convoquen las generales. Cuando sea así, ya no hay compatibilidad posible. El PSOE tiene que decidir quién será su próximo candidato a las elecciones autonómicas -Susana Díaz no va a ser-, pero esa elección debe ser compartida con Ciudadanos para que le dé los votos en la nueva sesión de investidura. Aunque Jiménez Barrios intentó que Ciudadanos entrase en el Gobierno andaluz para blindar la alianza, esto se pospone hasta después de los comicios.

Varios consejeros del Gobierno de Susana Díaz también salieron a defender la compatibilidad de los cargos; entre éstos, María Jesús Montero, Felipe López y Rosa Aguilar, los titulares de Hacienda, Fomento y Cultura. El plan de Susana Díaz también es compartido con los presidentes autonómicos que le apoyan. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, no ve problemas "a corto plazo"; sí cuando se convoquen las elecciones generales. Es la misma opinión del valenciano Ximo Puig y del aragonés Javier Lambán. El extremeño Guillermo Fernández-Vara se había expresado en estos mismos términos hace unos meses. Por tanto, la opinión de quienes cuentan para su elección es compartida. La inquietud que tenían en días pasados era, precisamente, que Díaz no se presentase, temor que les ha quedado resuelto.

Eso no va a quitar que este doble cargo de Susana Díaz se convierta en el principal elemento de desgaste de su Gobierno en el Parlamento andaluz. La oposición va por el mismo camino, juntos en este sentido. Juanma Moreno señaló que Díaz tiene "la obligación moral" de optar por uno de los dos cargos y no compatibilizarlos, por lo que entiende que debe elegir entre "los intereses de su partido, asumiendo la candidatura a la Secretaría General", o por la Presidencia del Gobierno andaluz. "Es más que evidente que no es posible compaginar los intereses del PSOE con el Gobierno de la Junta", agregó Moreno. Su opinión es que Susana Díaz "ordene un relevo" y el PSOE siga gobernando, pero "buscando mayorías parlamentarias". "No cabe" decir que ambos cargos son compatibles porque "Andalucía es la comunidad más poblada, con casi nueve millones de habitantes, con la tasa de desempleo más alta de todas la regiones de Europa y además no existe ningún precedente" en España, concluyó.

Desde el PSOE andaluz y desde el propio Gobierno de Díaz se tildó la opinión de Juanma Moreno de "sandeces". El portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, respondió que Moreno está lanzando "el dardo" a María Dolores de Cospedal, que es la secretaria general del PP, la presidenta del PP en Castilla-La Mancha y la ministra de Defensa. Moreno se había opuesto a la acumulación de cargos en su partido, pero no ha tenido mucho éxito.