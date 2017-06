C's aumenta su presión sobre el PSOE con la reforma del impuesto de Sucesiones

Ciudadanos no afloja, no da tregua en sus exigencias sobre la reforma del impuesto de Sucesiones y Donaciones. Todo lo contrario, aumenta su presión sobre el PSOE, al que líder del partido naranja en Andalucía, Juan Marín, volvió ayer a advertir que su formación no se sentará a negociar los Presupuestos de 2018 en septiembre si no se ha cerrado un acuerdo antes de final de julio, cuando termine el periodo de sesiones.

Que los socialistas puedan acceder a la exigencia de Marín se antoja prácticamente imposible. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido dejar muy claro en más de una ocasión que no se puede hablar de cantidades hasta que no se conozcan los ingresos con los que contarán para el próximo año, y esto no se sabrá hasta finales de julio, fecha prevista para el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se harán públicas las entregas a cuenta y la liquidación de la financiación autonómica. "Para poder repartir tenemos que tener", insiste Montero.

Sin embargo, Marín considera que en julio "hay tiempo suficiente" para cerrar el acuerdo y apremia al PSOE a convocar una nueva reunión para el lunes o el martes de la próxima semana, "como muy tarde", en la que les presenten su propuesta de reforma. "Llegará septiembre, la hora de negociar los Presupuestos, y no podremos sentarnos con el PSOE porque realmente si no hay voluntad de hacerlo antes de, nosotros después no estaremos para hacer un juego político que no nos gusta", advirtió el dirigente de C's en Andalucía.