C's propone cinco consejeros en la RTVA y el Audiovisual y un drástico recorte de sus sueldos

El portavoz de Ciudadanos (C's) en Andalucía y presidente del grupo parlamentario, Juan Marín, ha propuesto a PSOE-A y PP-A que los consejos de administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) estén compuestos por cinco representantes, uno de cada partido, con voto ponderado, así como también una reducción del 50% de sus sueldos actuales. En una entrevista con Europa Press, Marín se pregunta "cómo pueden tener la cara tan dura" los populares de amenazar con acudir a los tribunales a denunciar la situación de la RTVA -tras tres años de retraso en la renovación del consejo de administración y de la dirección- "cuando lo único que tienen que hacer es traer una reforma de ley al Parlamento".

Marín advierte que si el PP-A no presenta esta reforma, "puede que Podemos, C's e Izquierda Unida lo hagan de manera conjunta aunque no tenga votos para salir adelante". En su opinión, "ya está bien de marear la perdiz porque si el PP no quiere reformar la ley de la RTVA es por una sola razón, porque no quiere reducir el consejo de administración donde tiene gente cobrando un magnífico sueldo". Para Marín, estamos en ese caso ante las mismas "puertas giratorias" que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "utiliza en la administración andaluza con los ex consejeros recolocados".

A juicio del jefe de C's en Andalucía, no tiene "ningún sentido" acudir a la Justicia, como pretende el PP, porque cuando termine la legislatura "el problema seguirá sin resolverse". "Tiene que haber un consenso de todas las fuerzas políticas", subraya Marín, que recuerda que son Podemos y C's las dos formaciones que no tienen representación en estos consejos y por tanto están fuera de la toma de decisiones y de la fiscalización.