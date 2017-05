C's presentará una iniciativa para reformar el Estatuto y "acelerar la supresión" de los aforamientos

El portavoz adjunto de Ciudadanos (C's) en el Parlamento Andaluz, Sergio Romero, ha dicho este lunes que "quieren acelerar la supresión de los aforamientos en Andalucía porque eliminar privilegios va en el ADN de C's", para lo que ha anunciado la presentación en la cámara andaluza de una propuesta "en los próximos días para reformar los artículos necesarios del Estatuto de Autonomía", ya que "los 8 diputados de Ciudadanos queremos ser iguales a los 8 millones de andaluces y no tener privilegios".

En rueda de prensa en Sevilla, Romero ha dicho que "está seguro que los andaluces lo respaldarían por mayoría absoluta porque no quieren que su clase política tenga privilegios", toda vez que ha advertido que este asunto "no le cogerá por sorpresa al PSOE, ya que está firmado desde hace 23 meses en el acuerdo de investidura de Susana Díaz, y tampoco al PP, puesto que es el punto 94 de la investidura de Mariano Rajoy. Y lo que se firma con C's se cumple. Lo único que pedimos a ambos es coherencia con Andalucía y un lenguaje común en todos los territorios".

"Los ocho diputados de C's quieren ser igual que los ocho millones de andaluces", y por ello "no queremos el carnet de diputado aforado en Andalucía", insiste Romero, que recuerda que se trata de un privilegio que "no existe en otros territorios y en otros países". Así, añade que para la supresión de los aforamientos en Andalucía hay que "retocar" diferentes artículos del Estatuto de Autonomía, para lo cual "en próximos días vamos a presentar una propuesta para reformar el Estatuto".

"Somos conscientes de que se necesita una mayoría cualificada para que salga adelante", destaca, para lo que pide al PSOE y al PP "ese consenso y esa coherencia también en Andalucía", porque "en Murcia ha salido adelante este inicio del procedimiento de la reforma". "Esto está firmado en un acuerdo de investidura, esto está impulsado por C's en Murcia y apoyado por PSOE y PP, y está firmado en el Pacto Anticorrupción para empezar a negociar la investidura de Rajoy".

"No hay ningún motivo para que esta iniciativa no salga adelante", afirma Romero, que subraya que la regeneración política "ya comenzó haciendo que los imputados por corrupción política no estén presentes en las instituciones y el inicio del fin de los aforamientos también ha empezado porque está aquí C's para hacerlo".

Además, ha señalado que la reforma del Estatuto "contempla distintas materias entre ellas la reforma de la ley electoral y el asunto de los aforamientos", pero en cualquier caso para la reforma del Estatuto "se necesita un tercio de la representación de la Cámara y, por tanto, esta iniciativa tiene que ir apoyada por otros partidos", e, insiste, "apelando a eses sentido común, si el PSOE hace 23 meses que firmó la eliminación de este privilegio y el PP también lo ha hecho a nivel nacional, creo que no hay ningún motivo ni objeción por parte del resto de grupos políticos".

Al respecto, añade que si el PSOE pusiera alguna objeción a esta reforma "se complicarían las cosas con C's" porque "esto está firmado". En este sentido, manifiesta que "el PSOE está en un momento delicado y tiene que tener un lenguaje común en todo el territorio nacional", por lo que "si hacen una cosa en Murcia, pues tiene que tener el mismo idioma en Andalucía".

Cuestionado si han hablado ya de este asunto con el PSOE, Romero asegura que después de la mitad de la legislatura "no tienen que hablar con nadie", porque el acuerdo de investidura "es la hoja de ruta". "No lo tenemos que consultar porque está firmado", pero "somos un partido de consenso y diálogo". Además, "es lo que piden todos los españoles y andaluces y es lo que está haciendo el PP y el PSOE en otras comunidades autónomas".

La ronda de contactos comenzarán esta semana

Sobre si está prevista una ronda de negociación directa con los partidos, Romero ha destacado que "esa ronda de diálogo con todos los partidos va a existir" y que comenzará esta misma semana, toda vez que ha señalado su intención de es que esto esté resuelto "antes de que termine esta la legislatura". "La intención es acelerarlo y que cuanto más puntos se cumplan de ese acuerdo más reforzados y más satisfechos estaremos", subraya.

Por último, y preguntado al respecto de lo que dijo Susana Díaz de que este asunto debería afrontarse en un debate global, Romero ha contestado que "quieren que esto se enfrente desde Andalucía", porque "existe esta posibilidad y está firmado", concluye.