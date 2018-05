C's exige renovar el consejo de la RTVA tras el expediente al abogado del PP

"Un verdadero despropósito". El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, expresó ayer de esta manera su malestar después de conocer que el secretario adjunto del consejo de administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Luis García Navarro, es el abogado que representa al PP-A en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), algo que es "incompatible" por los estatutos de la RTVA. Marín pidió explicaciones al PP-A, al PSOE-A y a IU-CA que son "los que nombran a estos consejeros" y reclamó una vez más la renovación del consejo, cuyos miembros fueron nombrados por el Parlamento en 2008 y desde entonces está bloqueada. Ni la formación de Marín ni Podemos -tercer grupo parlamentario- tienen representantes en este órgano de extracción parlamentaria.

Marín advirtió que "es hora de que algunos den explicaciones de por qué se está usando dinero público para los intereses de sus partidos". "Ahora entiendo muchas cosas de por qué el PP y el PSOE no quieren reformar los consejos de administración", señaló el líder de la formación naranja, que insistió en que esta situación pone de manifiesto "una vez más el bloqueo" que ha encontrado C's cuando ha planteado en el Parlamento la reforma de los órganos cuyos miembros son designados por la Cámara. "Se nos ha dicho una y otra vez que no quieren mover nada y que va bien como está. Lo que más me preocupa es que sigan usando el dinero público de todos los andaluces, el sueldo anual ronda los 65.000 euros, para hacer el trabajo de un partido político y no el de gestionar y administrar una radio y televisión de todos los andaluces", criticó Marín.

La renovación del órgano está bloqueada desde 2008 y C's y Podemos no están presentesEl PP insiste en que el abogado comunicó su pertenencia a un bufete al ser contratado

La dirección de Recursos Humanos de Canal Sur abrió el lunes un expediente informativo a García Navarro para averiguar si su puesto es incompatible con el ejercicio privado de la abogacía. Su contrato laboral con la RTVA es a tiempo completo. Por su condición de secretario adjunto, el reglamento del consejo también especifica que es un puesto en exclusividad, incompatible con cualquier actividad pública o privada.

García Navarro, que fue propuesto para el consejo de Canal Sur por el PP andaluz, es secretario desde 2008, y ya en 2009 comenzó a trabajar para el partido, en concreto, en el caso Mercasevilla. No ha sido hasta ahora, y a raíz de la publicación por este medio, cuando la agencia ha abierto expediente, aunque su caso era conocido por los vocales del consejo de administración.

Fuentes del PP indicaron que García Navarro comunicó su pertenencia como socio a un bufete en su declaración de intereses cuando fue contratado como secretario adjunto. Las mismas fuentes mostraron su "sorpresa" por que se "convierta en noticia" un hecho que es "de dominio público desde hace diez años".

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, pidió el lunes explicaciones al PP sobre este contrato, pero la secretaria general de los populares andaluces, Dolores López, sostuvo que es la RTVA quien debe argumentar su contrato con el letrado.

El consejo de administración de la RTVA, así como otros puestos de designación parlamentaria, es usado a menudo por los partidos como un cajón de sastre para saldar sus compromisos. En la última negociación entre el PP y el PSOE, que se remonta a hace diez años porque el consejo no se ha renovado ni en la actual ni en la anterior legislatura, los populares consiguieron que hubiese un segundo vicepresidente y un secretario adjunto, de ayuda al primero.

A diferencia del resto de los vocales del consejo, que son altos cargos y dependen directamente del Parlamento, los secretarios tienen un contrato laboral, deben ser licenciados en Derecho y están sometidos a un régimen de exclusividad, según figura en el Capítulo IV de este organismo. Prueba del atasco institucional que vive la RTVA es que no hay presidente del consejo, ya que el anterior anterior dimitió. Para alcanzar este acuerdo es necesario tres quintas partes del Parlamento.