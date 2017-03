Marín fía su apoyo a Díaz a que impulse las políticas de empleo

Ciudadanos aprieta las tuercas al Gobierno socialista que sostiene. Cuando falta un día para que se cumplan los dos años de las elecciones andaluzas, el partido que lidera Juan Marín quiere que el Ejecutivo de Susana Díaz ponga "la sexta marcha" cuando se trata de cumplir los puntos de su acuerdo. Son 69 medidas, de las cuales ya funcionan 35, pero los naranjas echan en falta un mayor impulso a las iniciativas destinadas a mejorar las cifras de empleo. Marín incluso lanzó un órdago y deslizó que si la Junta no pone en marcha determinadas leyes antes de julio, sus nueve parlamentarios podrían dejar de apoyar al Gobierno autonómico como vienen haciendo hasta ahora.

Mañana no se cumple la mitad de la legislatura, puesto que retrasó su comienzo hasta el 11 de junio. Fue precisamente Ciudadanos quien desbloqueó la situación con su acuerdo de investidura. Marín está "razonablemente" satisfecho del nivel de cumplimiento en materias como regeneración democrática y lucha contra la corrupción, pero urge a reactivar una batería de leyes incluidas en el pacto para que estén a pleno rendimiento antes de que acabe la legislatura. Por eso el jefe de Ciudadanos coloca julio como fecha límite. Si las normas no llegan a la Cámara durante este primer periodo de sesiones de 2017, difícilmente podrán funcionar antes de 2019, cuando está previsto que acabe el mandato de Díaz.

Marín mencionó las leyes de Emprendimiento, Formación Profesional, Mecenazgo y Agricultura, que requieren un trámite de, al menos, un año en el Parlamento. También se refirió a planes asociados a dichas normas, como de Apoyo a los Emprendedores o el de Agroindustria, que suelen requerir seis meses de tramitación. Sin embargo, el líder de Ciudadanos recordó que hay políticas -como la Estrategia Andaluza de Captación de Inversiones o el decreto para crear la oficina antifraude-, que no requieren de un largo proceso burocrático. "La eficacia del Gobierno andaluz deja mucho que desear", lamentó Marín

Y no hay que olvidar que los puntos del acuerdo entre PSOE y Ciudadanos que están sin desarrollar podrían quedarse en un cajón si esta legislatura toma el rumbo de la anterior. Muchas de las leyes incluidas en el programa del Gobierno bipartito de PSOE e IU quedaron en el limbo tras el adelanto electoral de 2015. Y Marín no quiere adelanto electoral, pero de cumplir su amenaza podría incluso forzarlo. Todo ello sin contar con una situación que no gusta a los socios del Ejecutivo andaluz: que Susana Díaz se convierta en secretaria general de los socialistas. "Es compatible, pero lo razonable es centrarse en un trabajo", espetó Marín, que aseguró que él dejaría la Presidencia de la Junta si optara al liderazgo de su partido.