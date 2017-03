C's suspende la militancia de forma cautelar a su parlamentaria crítica

Ciudadanos ha suspendido de forma cautelar la militancia de la parlamentaria malagueña María del Carmen Prieto tras ampliar el expediente que se le impuso por la denuncia de un afiliado que la acusaba de haber recopilado sin permiso datos de militantes sin su permiso. La Comisión de Régimen Disciplinario de la formación naranja decidió ayer ampliar el expediente iniciado en su momento contra la diputada andaluza a quien acusa de no cumplir con los principios éticos que rigen el partido.

Concretamente, este órgano achaca a Prieto "reiteradas ausencias" en las reuniones del grupo parlamentario, algo que ella niega de pleno. De hecho, asegura que ha solicitado las actas de los encuentros y critica a la dirección del partido porque, según su relato, ni siquiera se levantan actas. La diputada por Málaga tiene un plazo de diez días para presentar alegaciones, pero si éstas no satisfacen a la Comisión de Régimen Disciplinario, Prieto será expulsada del partido de forma definitiva y se le reclamará el acta de parlamentaria. Por el momento, la política malagueña no ha recibido comunicación desde el organismo sancionador de Ciudadanos, pero aseguró ayer que no está dispuesta a abandonar la Cámara andaluza.

El lunes, fuentes del partido naranja aseguraron que la sanción contra Prieto no iría más allá de un apercibimiento oral o escrito tras la denuncia presentada por un militante. Sin embargo, en dos días la mencionada Comisión de Régimen Disciplinario ha cambiado su postura e incluye las "reiteradas ausencias" en el expediente abierto a Prieto. La parlamentaria malagueña achaca el viraje a sus críticas contra el rumbo que ha tomado la dirección de Ciudadanos en los últimos meses y a su resistencia a abandonar.