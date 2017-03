Dardo contra "los muros" que se izan entre regiones

Andalucía parece otra vista "desde la moqueta", como dice Teresa Rodríguez, coordinadora de Podemos en la región, que en las plazas. Juan Pablo Durán recorrió la historia de los últimos 37 años de la comunidad desde aquel consabido referéndum del 28 de febrero de 1980 que igualó a los andaluces con el País Vasco, Cataluña y Galicia, aunque apenas tenga peso en la ciudadanía el famoso Estatuto, renovado hace una década tras una votación con escasa participación en las urnas (36%), que seguramente hoy fuera incluso menor.

El presidente del Parlamento regional ofreció un discurso plenamente institucional con palabras muy bienintencionadas que muchas veces apenas tienen recorrido. Nadie podrá una pega ni quitará una coma a que los andaluces "exigen compromisos y hechos para los que más lo necesitan", a que "tenemos la obligación de no dejar a nadie atrás" o que "no admitimos tacticismos políticos", aunque del dicho al hecho va tal trecho que el discurso queda hueco.

No obstante, en tiempos en los que las mayorías absolutas pasaron a mejor vida, salvo excepciones como en Galicia o en Dos Hermanas, se agradece que Durán remita al "diálogo", vocablo muy en boga también en las filas del PP, y a la "política en mayúsculas" para fortalecer el sistema porque "el consenso hace más grande la democracia y las leyes que salen de él, perduran, mientras que las que se imponen, entorpecen el futuro y llevan marcada la fecha de caducidad".

Con la sombra de la reforma del modelo de financiación autonómica, la segunda autoridad de la comunidad ensalzó la capacidad de los andaluces para "tender puentes y no levantar muros" -Trump se asoma a todas partes-, arremetiendo contra los partidos independentistas, en clara alusión al conflicto catalán, que abogan por "dar marcha atrás" a un modelo autonómico que "no se puede romper, aunque sí perfeccionar". De la solidaridad entre pueblos a la igualdad entre las personas, Durán abundó en que "no hay mayor desigualdad que la violencia machista" y reclamó un pacto de Estado en esta materia antes de cerrar su alocución con una canción de Camarón de la Isla.

Coincidió el líder del principal partido de la oposición, Juanma Moreno, con Durán en la "mejora de la financiación autonómica", pero lamentó la "mala gestión" de los gobernantes socialistas en la Junta, una circunstancia que "estamos sufriendo en todos los rincones de Andalucía, en la sanidad, en la educación, en el desempleo...". Sí estuvo más conforme con la intervención institucional Juan Marín. El dirigente de Ciudadanos, socio del PSOE desde las elecciones, remarcó que en esta legislatura "la negociación se ha sustituido por el diálogo" y dio la razón al presidente de la Cámara en que "hay que reformar muchas cuestiones, no debemos tener miedo a los cambios".

Teresa Rodríguez urge a dejar de repetir machaconamente las mejoras del pasado y centrarse en el presente porque " en los últimos 10 años hemos visto que los derechos recogidos en el Estatuto se convierten en papel mojado para los ciudadanos". En esta misma línea, el coordinador general de IU en la región, criticó a Durán porque "tenemos que reivindicar una Andalucía protagonista, que esté en pie de igualdad en un momento de debate de vertebración. Es clamoroso el incumplimiento que se está haciendo del Estatuto".