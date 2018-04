Declaran los agentes de la UCO que incriminaron al Gobierno andaluz

En cuanto a las actuaciones desarrolladas por la Junta tras destaparse el escándalo de los ERE, la Guardia Civil afirma que no se destruyó documentación alguna durante la revisión de los expedientes efectuada el fin de semana del 20 de noviembre de 2010 ni con posterioridad, pero sí reprocha la actuación sobre los expedientes reclamados a la Consejería. Según los agentes, los expedientes que pidió el juzgado "no se mandaron tal cual estaban en la Dirección de Trabajo, sino una vez completados con distintos documentos que les faltaban" y creen que se "sacó" documentación "que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación".

La Guardia Civil recuerda que Griñán era "uno de los destinatarios de los informes" del interventor general, aunque los mismos se remitieron a la viceconsejera, entonces Carmen Martínez Aguayo. "A juicio policial y, dada la importancia de las deficiencias plasmadas en esos informes (que recogen incluso la asunción de obligaciones sin cobertura presupuestaria cercanas a los 40 millones de euros), se debe suponer que por la propia lógica e importancia de su contenido, debía ser conocido por el propio consejero [en alusión a Griñán]", detallan los investigadores, quienes, no obstante, alertan de que era "responsabilidad" de la viceconsejera, como receptora de los informes, "haberlos hecho llegar al titular de la Consejería o haberle comunicado el contenido de los mismos".

En este atestado es donde la Guardia Civil ya apunta las presuntas responsabilidades del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, al señalar que en su etapa de consejero de Economía y Hacienda sería conocedor de los importantes reparos que la Intervención General de la Junta planteó ante el uso de las transferencias de financiación al IFA.

Dice el informe policial que el ex consejero de Empleo Antonio Fernández "no sólo conocía y estaba informado de la concesión de ayudas individuales, sino que fue la persona que efectivamente explicó a los sucesivos directores generales la posibilidad de su concesión, dando en ocasiones el visto bueno a las mismas".

Las ayudas individuales, prosigue el atestado del grupo de Delitos Económicos, fueron concedidas a personas "vinculadas políticamente, familiarmente o por razones de amistad a distintos funcionarios o cargos públicos con responsabilidad en la adjudicación y gestión de las ayudas", pero estas ayudas "no eran conocidas ni por tanto accesibles a las personas que en situaciones de precariedad económica las pudieran necesitar, por no haber sido publicitadas en modo alguno".

Los agentes de la UCO advertían, asimismo, que al "ya de por sí poco exigente convenio marco" de 2001, se sumaba el "reiterado" incumplimiento del mismo, con lo que las ayudas se concedían "sin que existiera un convenio particular en la dirección general de Trabajo y el IFA/IDEA, sin establecimiento de plazos o sin formar las comisiones de seguimiento previstas".

Otros dos testigos del IFA declaran esta semana

A la declaración de los dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está previsto que siga el próximo miércoles la declaración de otros dos testigos; en concreto, Plácido Conde Estévez, ex secretario general del IFA y jefe de la asesoría jurídica también hasta el año 2004, y Miguel Lucena Barranquero, que también ocupó el cargo de secretario general del IFA. El presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, hizo un llamamiento la semana pasada a todas las partes para que el proceso no se alargue, solicitándoles expresamente que no hagan preguntas "prescindibles" durante el interrogatorio de los testigos. En este juicio tienen que rendir testimonio ante el tribunal 150 personas, pero después de una semana de declaraciones sólo se ha tomado testimonio a cuatro personas.