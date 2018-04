Delibes: "La lucha contra la explotación de la naturaleza es permanente"

La conservación es una lucha permanente contra "la habilidad humana de buscar nuevos trucos para explotar la naturaleza". El biólogo Miguel Delibes de Castro, uno de los más importantes naturalistas españoles -dirigió la Estación Biológica de Doñana entre 1988 y 1996- pone como ejemplo de esa habilidad el hecho de que "hace cuarenta años, cuando empezamos allí, nadie podía imaginar que hubiera que terminar protegiendo este parque de unos almacenes de gas natural". Por eso cree que surgirán nuevos retos "ahora inimaginables" frente a los que habrá que "reinventar las formas de conservar, con herramientas como la legislación, los guardas, las vallas...", entre otros.

Delibes de Castro ha escrito el prólogo de Cuadernos de Montaña (Volcano Libros),del naturalista escocés John Muir, que vivió entre el XIX y el XX. Recuperar su obra "es una cuestión de cultura general. Es un hombre importante en la historia del conservacionismo", indica Delibes. A él se debe la creación del Parque Natural de Yosemite en California en 1890.

Pero "hoy el mundo es más pequeño y sabemos que, por bien que cuides algo, siempre termina afectado por lo de fuera", como ha sucedido con Doñana, que "pese a superar las 100.000 hectáreas sigue siendo pequeña..., el agua que sacan para cultivos le sigue afectando". Sus estanques llegaron a ser inundados artificialmente para garantizar la continuidad del ecosistema en períodos de sequía porque "cuando en octubre llegaban los gansos y no había agua, abríamos un pozo para mantener la zona y evitar que pasaran hambre", aunque al final los investigadores de la EBD dejaron de hacerlo por considerarlo "poco natural". Por ello opta por no usar el concepto de "parque natural" ya que este tipo de espacios "no lo son tanto desde el momento en que el hombre interviene en ellos para protegerlos" de su propia actividad.