Denegada la petición de Pilar Sánchez para ir a la cárcel sólo a dormir

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz ha denegado a la ex alcaldesa de Jerez Pilar Sánchez una ampliación de los beneficios del segundo grado penitenciario En noviembre la ex regidora socialista solicitó poder salir a diario de la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra para ir a trabajar a la empresa que regenta un familiar. El plan previsto era salir por la mañana y por la tarde para regresar al centro penitenciario a pernoctar, excepto los domingos, que permanecería en la cárcel.

La solicitud fue denegada en primera instancia por el referido Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, motivo por el que la ex alcaldesa elevó el recurso que ayer fue denegado. El asunto llegó a la Audiencia el pasado mes de marzo, dándosele curso tras ser aceptado. El 13 de julio la Sección Octava dio la razón al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y consideró adecuada a derecho la denegación de la ampliación del segundo grado.

La ex alcaldesa de Jerez llevaba diez meses en prisión cuando lo solicitó

En el tercer grado el recluso puede disfrutar de un régimen de semilibertad y puede salir a trabajar y retornar a la prisión para pernoctar. Es el mismo régimen en el que se hallan las personas a las que se saca de la cárcel y se les envía a los Centros de Inserción Social (CIS) de donde salen a primera hora de la mañana para trabajar y retornan tan sólo para dormir.

La Sección Octava hace referencia a que en el momento en que la ex alcaldesa de Jerez solicitó dicha ampliación del segundo grado apenas llevaba unos diez meses privada de libertad. Para solicitar dicho beneficio se da por sentado que hay que tener cumplida, al menos, la cuarta parte de la condena, algo que en este caso no se cumplía. Sin embargo, la ex regidora cumplirá en enero dos de los cuatro años y medio de privación de libertad que contempla su condena, lo que le otorga más posibilidades de conseguir beneficios penitenciarios en próximas solicitudes.