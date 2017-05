Desarticulan una red de venta de droga oculta como club de cannabis en Castellar

La Policía Nacional ha detenido en Castellar a ocho personas por la venta de cannabis a través de la sede de una asociación denominada Hermandad de San Canuto Club Cannábico. Los arrestados utilizaban la sede social de dicha asociación para vender la droga.

La investigación se inició a raíz de la información recabada sobre una asociación en cuyos estatutos se establecía la carencia de ánimo de lucro y que no era su objetivo el fomento del consumo de sustancia alguna con fines ilegales. Se revestía así de aparente legalidad lo que en realidad no era más que un punto de venta de estupefacientes. El local investigado carecía de los elementos de un establecimiento abierto al público, ya que no tenía un cartel exterior, los cristales eran opacos y tenía instaladas cámaras de videovigilancia exterior.

Esta actividad reportaba a los implicados hasta 1.000 euros diarios y los precios de la droga coincidían con los que habitualmente tienen en el mercado ilícito. En un primer momento, los investigadores detuvieron a cuatro personas que trabajaban en el local sin contrato y que se dedicaban a vender el estupefaciente a través de un mostrador, como si de cualquier establecimiento de venta al público se tratara. Posteriormente fueron detenidos los socios fundadores, que eran los proveedores de la sustancia que se vendía en el local.

En seis registros domiciliarios e han intervenido 1.830 gramos de marihuana de distintas variedades, 211 gramos de hachís, 10 balanzas de precisión, diversos útiles para la distribución y ocultación de la sustancia, dos vehículos y más de 3.300 euros en efectivo.