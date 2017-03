Detenido por matar a una mujer en 2011 tras aparecer sus huesos

La Policía Nacional detuvo a un hombre de 47 años de edad como presunto autor de un delito de homicidio tras identificar los restos óseos que fueron hallados el pasado 5 de octubre de 2016 en unos invernaderos de El Ejido (Almería), que corresponden a los de una mujer desaparecida hace seis años.

El cadáver se encontraba envuelto en plásticos y oculto en el interior de una acequia. Los restos, que en un primer momento no pudieron ser identificados, llevaban ocultos en el lugar varios años. Tras el análisis de los restos encontrados se logró averiguar la identidad de la fallecida, una marroquí que tenía 30 años, gracias a que su ADN pudo ser cotejado con el de dos de sus familiares, su madre y su hermana, localizadas en Marruecos. Así se supo sin duda que se trataba de una mujer cuya desaparición había sido denunciada por familiares y amigas el día 17 de febrero de 2011. Las investigaciones se centraron entonces en averiguar los lugares en los que había estado y las personas con las que se había relacionado, así como aquellas con las que pudiera haber contactado los días previos a su muerte.

Fuentes del caso precisaron a Europa Press que la joven, quien tenía 30 años cuando se cometió el crimen, no era ex pareja del detenido y que habría sido asesinada en la casa de aperos que servía de domicilio a A. K. en la noche del día en el que se perdió su rastro, el 17 de febrero de 2011. Si bien de manera oficial la Policía Nacional describió en una nota la relación entre presunto homicida y víctima como "sentimental", las mismas fuentes han indicado que se trataba de "encuentros esporádicos con fines sexuales" aunque "él no se tomó nunca de ese modo". A. K. no ha reconocido la autoría de la muerte, que según los primeros indicios se produjo bien por "asfixia bien por ahorcamiento", pero sí ha admitido que pasó la noche con ella en su vivienda el día que desapareció.