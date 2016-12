Díaz asegura que no puede "distraerse" con el liderazgo del PSOE

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no tiene tiempo para "distraerse" con el liderazgo del PSOE. O eso dice. La jefa de los socialistas andaluces se esforzó ayer ante los periodistas que la abordaron en el Parlamento requiriéndole si se optará a la Secretaría General del PSOE en insistir en que está centrada en el trabajo en la comunidad autónoma como presidenta del Ejecutivo.

Díaz recalcó que no va a hablar sobre su futuro político y señaló que no hay "mejor síntoma de la estabilidad política de un Gobierno que la aprobación de unos presupuestos", y que en ello está ella porque es su tarea y su obligación. "Los que se quieran distraer que se distraigan, yo no tengo tiempo para distraerme", remachó la presidenta.

Sobre las manifestaciones del ex presidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra advirtiendo ayer que si el PSOE quiere una solución de "unidad" no puede estar encabezada por Susana Díaz, ni por Pedro Sánchez, ni por nadie de sus entornos, la líder de los socialistas andaluces se limitó a decir que todas las opiniones le parecen siempre respetables, al tiempo que volvió a subrayar que ella está "en lo que tengo que estar, en el trabajo" en la comunidad autónoma. "Quien quiera estar en otras cosas, lo respeto", zanjó Díaz.