Díaz pone en duda la capacidad de Pedro Sánchez para liderar España

"Yo defiendo lo mismo que defendía hace tres meses, en Madrid, en Andalucía, en Castilla-La Mancha y en Cataluña". Susana Díaz y varios de sus seguidores pusieron en duda que Pedro Sánchez pueda ser el secretario general del PSOE sin tener claros algunos conceptos tan importantes como la idea territorial de España.

"No soy de vaivenes, no voy a cambiar de opinión por conseguir un puñado de votos en Cataluña", manifestó Díaz en una entrevista en Antena 3, cuyos ejes repitió después a varios periodistas en un encuentro Madrid. Pedro Sánchez había asegurado hace tres semanas que España es una nación de naciones y Cataluña, una de esas naciones, con lo que contradecía la llamada Declaración de Granada, que no entra en ese concepto, pero sí fija la posición del PSOE en este asunto en función del artículo 2 de la Constitución y del actual Estatuto de Cataluña: para los socialistas, por tanto, es una nacionalidad histórica.

Sin embargo, el ex secretario general modificó el viernes su programa, para adjetivar a la nación catalana como una "nación cultural" dentro de una nación soberana que es España. Susana Díaz le replicó así: "Cataluña tiene una fuerte identidad nacional", como "también la tiene Andalucía" y así se refleja en su Estatuto al hablar de realidad nacional, pero aseguró que quienes plantean este debate lo hacen con el objetivo de reconocer que Cataluñaa pueda ser Estado, "y en eso no estamos de acuerdo los socialistas". Por eso, quien quiera ser el líder del PSOE "tiene que tener muy claro el concepto de este país". "No voy entrar en una subasta en Cataluña por arañar un puñado de votos", dijo.

Pedro Sánchez replicó que el único bandazo en el PSOE lo dio el comité federal cuando aprobó dar una abstención en la investidura de Mariano Rajoy, y sostuvo que la Fundación Alfonso Perales, de ese partido en Andalucía, también defendió la nación de naciones en uno de sus trabajos. Sánchez se refiere a una propuesta que Griñán encargó a un grupo de expertos, y que sólo quedó en eso, en un documento de reflexión: más que nación de naciones, se abogaba por una España federal compuesta por "entes federados", donde cada una de estas comunidades podría nominarse como indicase su parlamento. El PSOE andaluz, con Griñán a la cabeza, sí fue uno de los principales artífices de la Declaración de Granada, que es el texto de referencia del federalismo socialista.

El presidente de Extremadura, Guilermo Fernández Vara, también se mostró crítico: "Cambiar de opinión está en el ADN de Pedro Sánchez". Otro de los aspectos que ha modificado en su programa es la posible alianza estratégica con Podemos. Ya no se trata, según el programa de Sánchez, de buscar una "unidad de acción, sino una "alianza social y progresista", que está más dirigida hacia los sindicatos que hacia el partido de Pablo Iglesias. En su intento de marcar distancias con Podemos, Sánchez aseguró que él es "reformista", nunca "rupturista". Sánchez presentó su nuevo programa en Madrid con algunos de sus redactores, caso de José Félix Tezanos, Manuel Escudero y Cristina Narbona.

Una de las críticas de Pedro Sánchez a Susana Díaz es que él rectifica porque tiene un programa, algo que no sucede con la presidenta andaluza. Hasta ahora, Díaz se ha presentado sin un programa por escrito. Ayer anunció que será el martes, el día de después del debate, cuando lo presente.