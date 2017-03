Díaz advierte de que no consentirá el chantaje de condicionar el pago del PER a la aprobación de los PGE

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha avisado de que no aceptará el "chantaje" del Gobierno de la nación de "condicionar" el pago del conocido como Plan de Empleo Rural (PER) a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. "Me preocupa mucho el último chantaje del Gobierno con los trabajadores del campo", ha dicho Díaz, que ha asegurado que la Junta no va a permitir que "se diga que sólo se pagará el 80 por ciento del PER si no hay presupuestos", lo que ha tildado de "infame, indecente y cruel"

La jefa del Gobierno andaluz, que ha acusado de "insensibilidad" al Ejecutivo de Mariano Rajoy, ha asegurado que la Junta se va a "rebelar" y va a "ir al límite de sus competencias, adonde haga falta" para que ese "atropello" no se lleve a cabo.

Díaz ha hecho estas manifestaciones durante la sesión parlamentaria de control al Gobierno, en la que ha respondido a una pregunta del PSOE sobre la fortaleza del sector agroalimentario andaluz. Tras criticar que se vuelvan a "recuperar los 'topicazos" en torno al PER, Díaz ha destacado la importancia del sector agroalimentario, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, pues "fija" la población en el territorio.

"Estamos entre las principales regiones agrarias europeas y, productos como el aceite oliva o las hortalizas, son un referente mundial", ha resaltado, al tiempo que ha recordado que la renta agraria ha aumentado este año un 7,1 % superando los 8.800 millones de euros. Ha incidido también en que uno de cada tres empleados del sector agrario lo están en Andalucía, y ha valorado que las exportaciones andaluzas, por primera vez en su historia, ha vendido más de lo que ha importado.

"A pesar de todo eso tenemos margen para seguir creciendo", ha asegurado, aunque ha denunciado los "obstáculos" del Gobierno central y ha reclamado que la futura PAC garantice una mayor atención a la despoblación y al relevo generacional.

Frente a los "palos en la rueda" que pone, según Díaz, el Gobierno central, la Junta está "haciendo sus deberes" con una apuesta "sin precedentes", como los 120 millones para facilitar el relevo generacional, los 108 millones para modernizar las industrias agroalimentarias; los 236 millones para la agricultura ecológica o los 284 millones en ayudas medioambientales, además de "incentivar" los seguros agrarios. Y ha anunciado que "pronto" se remitirá la Ley de Agricultura al Parlamento, que va a "reforzar el liderazgo" del sector andaluz.

El portavoz del PSOE, Mario Jiménez, que al inicio de su intervención ha ironizado sobre "el estado de nervios" y el "ansia" de los portavoces de la oposición, en referencia a los rifirrafes en sus intervenciones anteriores en la sesión de control, ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de meter "la tijera" en el campo andaluz.

"Han recortado las ayudas al seguro agrario, no invierten en infraestructuras de transporte vitales para este sector, como el tramo Algeciras-Bobadilla del Corredor Mediterráneo, y no están ejecutando las obras para conectar embalses ya terminados", ha denunciado.

Tras acusar al presidente del PP-A, Juanma Moreno, de practicar una nueva forma de hacer política, el "mudismo", ha expresado su preocupación ante el inicio del proceso negociador de la PAC 2020, tras lo sucedido en la última negociación, cuando el Gobierno de España "dejó fuera" cultivos tan importantes para Andalucía, como el olivar de pendiente.

Ha resaltado que el sector agrario supone en torno al 8 % del PIB andaluz y más de 5.000 industrias agroalimentarias han podido "sortear la crisis" manteniendo el empleo en medio de la "tormenta económica vivida". "Andalucía tiene pueblos vivos sin el problema de despoblación que vemos en otros territorios, entre otras cosas gracias a las políticas y a las dotaciones y servicios que ha puesto el Gobierno andaluz en el medio rural", ha sostenido.