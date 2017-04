"Mientras Díaz cose el PSOE Andalucía se va descosiendo"

Es mujer de calle y llega a la entrevista tras un acto del partido. Busca un hueco en la agenda que la acompaña día a día y prácticamente no le deja un minuto libre. Una vez que comienza la charla, no tiene prisa. Da un trato exquisito a las siglas que defiende. ¿Su mejor candidato? El que tenga capacidad de diálogo, sepa escuchar, sea humilde, esté en la calle y sea capaz de reconocer errores.

-El congreso regional ha dejado alguna que otra tensión, como en Sevilla o Granada.

-No creo que haya tensiones, pero lo que siempre hace la dirección regional es que haya consenso. Si en alguna provincia hay dos listas, no pasa nada. Lo importante es hablar de proyectos y no de personas. Nosotros respetamos la democracia. Intentamos que haya consenso entre las partes y si hay dos candidaturas no pasa nada.

-¿Y cuando hay lecturas diferentes a la hora de aplicar una misma norma, como pasa con las incompatibilidades de cargos que recogen los estatutos?

-Los estatutos de los partidos los aprueban los afiliados y todos participan en las enmiendas. Esa es una decisión de la dirección nacional. Los dos secretarios de Estado [José Antonio Nieto y José Enrique Fernández de Moya] son dos grandes secretarios de Estado y estamos muy orgullosos de ellos y el partido de España los elige para dos grandes carteras. La decisión de las incompatibilidades es del partido a nivel nacional.

-¿Y no se pueden hacer excepciones, más aún cuando ambos han mostrado su interés por seguir como presidentes?

-Cuando se aprueban los estatutos hay que respetarlos y a los organismos que los han aprobado. Ellos son grandes gestores y lo que nos corresponde es aceptar la decisión de órganos nacionales.

-Hay quien piensa que ha sido una decisión arbitraria.

-Pero yo pienso que quien ha decidido esto lo ha hecho en consecuencia. Esto se ha aplicado a más compañeros en España.

-Tenemos el caso en Huelva. Usted dejó la Alcaldía, pero Carmelo Romero, no, a pesar de las directrices del partido.

-Yo dejé la Alcaldía, pero tomé la decisión convencida de que lo tenía que hacer y no me arrepiento. Cada cosa en la política llega en su momento.

-Pero si es incompatible lo es para todos, ¿no?

-No me resulta ningún agravio y supongo que con el tiempo se deberá tomar una decisión u otra, pero ahora mismo estamos en otra fase, en fase de congreso.

-De momento, se deja entonces.

-Es una decisión que se debe tomar en su momento y no soy yo quien debe hacerlo.

-Pero usted está en la cúpula del partido.

-Pero las cosas, en su tiempo.

-¿Están dispuestos a pactar con quienes ahora mantienen al PSOE?

-Siempre hemos estado abiertos a un pacto. Cuando ganó Susana Díaz, también. Ofrecimos diálogo y mano tendida y ofrecimos documentos de cosas que entendíamos que eran importantes. El desprecio al adversario es muy mal síntoma, muy poco democrático. Puedo no tener la misma opinión que el PSOE y de hecho la tengo, y puedo discrepar y lo hago, pero nunca pierdo el respeto al adversario.

-Si el PP llega a gobernar Andalucía, ¿cuál sería su primer paso?

-Tenemos una prioridad, que es centrarnos en el empleo. Ejecutar los presupuestos, hacer las reformas necesarias, y junto al empleo va la bonificación del Impuesto de Sucesiones. Eso sería lo primero. Hay que gestionar de cara a la gente. En un despacho no se hace nada. Llevamos dos años y medio sin gestión. Mientras ella cose el PSOE, Andalucía se va descosiendo.

-Usted conoce muy bien Huelva y sabe que se intentó poner fin a la crisis interna del PP en la capital con el cambio de portavoz, pero parece que siguen los problemas y hay poca oposición .

-Es verdad que el portavoz que estaba antes ya no está. Ángel Sánchez se ha ido al ministerio y eso es bueno para Huelva porque desde allí trabaja para Huelva, como Fátima Báñez, que es la mejor ministra de Empleo. Yo veo al equipo municipal trabajar. Habrá gente que piense que no hace oposición, pero yo los veo trabajar.

-Me refiero a oposición de estar en los temas del día a día.

-A veces una oposición no es dar golpe sobre la mesa al adversario, sino estar en la calle, escuchar a la gente y llevar iniciativas que interesen a los ciudadanos al pleno.

-¿Piensan en un nuevo candidato?

-No ha llegado el momento. Esto tiene sus tiempos. Tras el congreso llegará el momento.

-¿Cuál es el mejor?

-El que es humilde, sabe escuchar, con capacidad de diálogo, siempre en la calle, siempre, siempre... y reconoce los errores. No pasa nada.

-Los PGE no han caído muy bien en Andalucía este año...

-Los grandes proyectos están y mientras el PSOE vende titulares, nosotros realidades. Son para seis meses y eso no se puede olvidar.