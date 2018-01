Díaz apela a la estabilidad política y apuesta por agotar la legislatura

Los socialistas acusan al líder del PP-A, Juanma Moreno, de alimentar un debate que a su juicio no tiene ningún fundamento. Para el PSOE-A, la estabilidad institucional es el principal valor del Gobierno andaluz y constituye un ejemplo en un momento convulso para el panorama político nacional. "Cuando se tiene estabilidad, se valora mucho lo que se puede hacer. Que se lo digan Rajoy, que no tiene ni presupuestos ni sabe el horizonte al que se enfrenta", sostuvo la presidenta de la Junta, que aseguró que ve a "la derecha desnortada". "Y a otros parece que la estabilidad no les mola y les gustaría ver iniciativas más divertidas", señaló Díaz, sin especificar a quién se refería.

Críticas a la "vena centralista" de Marín

No faltaron alusiones a Ciudadanos en el discurso de Susana Díaz, y no todas fueron positivas para el socio parlamentario indispensable que facilita la estabilidad de la que hacen gala los socialistas andaluces. La secretaria general del PSOE-A expresó su extrañeza por las críticas del presidente del partido naranja, Juan Marín, a su reunión del pasado jueves con el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo. Marín insistió ayer en que el Ejecutivo andaluz "no tiene competencias" y consideró que el encuentro suponía "una injerencia que puede afectar a las negociaciones en el ámbito internacional". Díaz replicó que su responsabilidad es defender "como presidenta a las 10.000 familias" a las que les puede afectar el cambio de las normas fronterizas por el Brexit. "No he entendido bien lo que quería decir. No sé si ha salido a relucir su vena centralista o es una crítica impostada por otros motivos", sostuvo la secretaria genera de los socialistas andaluces, que incidió en que "nadie puede tener duda de su lealtad institucional en la defensa de España".