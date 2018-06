Díaz asegura que mantendrá ante Sánchez sus reivindicaciones para Andalucía

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha asegurado que mantendrá ante el Gobierno de Pedro Sánchez las reivindicaciones que le hizo a Mariano Rajoy, desde "la firmeza" de la defensa de la comunidad, y se ha mostrado convencida de que sus compañeros van a tener "mucha más sensibilidad" con la región.

En la sesión de control al Gobierno, Díaz ha replicado así al líder del PP-A, Juanma Moreno, quien le ha urgido a reclamar ya que se haga realidad la propuesta de financiación autonómica que aprobó el Parlamento, a pedir la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, o los 4.000 millones de "infrafinanciación".

"Sánchez le ha vuelto a hacer un roto, le ha vuelto a poner en evidencia", ha dicho Moreno a la presidenta, quien por su parte ha afirmado que va a seguir reivindicando "lo que sea bueno para Andalucía" y ha defendido que la presencia de María Jesús Montero y Luis Planas en el Gobierno es "una garantía" para Andalucía.

"Lo que sale de Andalucía para Madrid a mí me agrada, preocúpese usted más de lo que viene de Madrid para sus filas y de lo que va a tener que gestionar", ha añadido Díaz, quien ha manifestado que "nunca va a notar tanto una tierra el cambio de una letra en un apellido, Montero por Montoro".

Ha indicado que es absurda la "sobreactuación" de Moreno con las reivindicaciones de Andalucía y ha dicho que sigue pensando que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son "malos y un atropello" para la comunidad, "el último regalo del Gobierno del PP".

"Van a tener mucha más sensibilidad mis compañeros del PSOE, Pedro, la ministra Montero, Luis Planas también", ha indicado. Ha insistido en la idea de que el Gobierno de Sánchez "va a ser bueno para Andalucía" y ha recordado que Rajoy "ha hecho lo que ha hecho" porque sabía "que se tenía que ir a su casa" después de que el PP se haya enfrentado "a todo el mundo".

Moreno ha afeado a Díaz que haya construido una legislatura "basada en la confrontación" porque pensaba que Sánchez "jamás podría llegar al Gobierno", por lo que ha cuestionado "qué excusa va a poner ahora para tapar la incapacidad".Ha señalado que a Díaz se le ha "caído" su discurso y ha preguntado por qué no exige ahora al Gobierno que cambie esos presupuestos que considera un "castigo".

"Qué paradoja que los vaya a gestionar su exconsejera, esa es la foto de su demagogia", ha espetado Moreno, quien también cree que ahora Díaz no tiene excusa en la financiación autonómica. Ha lamentado que el socialismo andaluz "se convierte en un corderito cuando gobierna el PSOE" en Madrid y ha lamentado que a Díaz le falta valentía "para enfrentarse a su jefe" porque no ha querido "nuevos problemas internos". "No ha superado el fracaso de las primarias y Andalucía lo va a pagar", ha advertido.

Moreno ha recordado las palabras de Díaz de 2016 en las que dijo que con 84 escaños no se podía gobernar y ha criticado que ahora haya sido "la primera" en apoyar una alianza con quienes "reniegan de España, se sienten superiores o se mofan de nuestra cultura y de nuestro acento, como el señor Torra". Ha opinado que Díaz se ha traicionado "a sí misma" y ha dado la espalda al sentimiento mayoritario de los andaluces poniéndose del lado de Pedro Sánchez y de los "enemigos de España".

En ese sentido, Díaz le ha reclamado a Moreno que deje de "enfrentar" a los españoles y le ha preguntado irónicamente "dónde están los independentistas" en el Gobierno de Sánchez. Además, ha atribuido la intervención de Moreno al "cinismo" y a su preocupación "por el AVE que viene de vuelta".