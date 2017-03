Susana Díaz pide "fortaleza" para los desafíos en Europa

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha destacado este viernes, en la inauguración en Sevilla de la conferencia de la Organización Mundial del Turismo (OMT), la capacidad de Andalucía para liderar "un nuevo turismo inteligente, sostenible, justo y solidario".

En este foro de la OMT sobre Contribución de los destinos turísticos inteligentes para el planeta y las personas, que se celebra en el marco del Año Internacional del Turismo Sostenible, la presidenta andaluza ha apostado por un turismo sostenible y ha resaltado la apuesta de Andalucía por un turismo de calidad.

Ha reivindicado hacer sostenible el turismo por cuanto supone "sacar el máximo rendimiento a las oportunidades naturales, históricas y de patrimonio del entorno, pero con una obligación con las generaciones futuras: que puedan disfrutar de lo mismo que las actuales, y para eso hay que hacer una gestión sostenible de los recursos".

"Lo que enriquece a los pueblos tiene que seguir enriqueciendo también a las generaciones que están por llegar, es posible, rentable y justo", ha remarcado. Todo ello sin olvidar que el turismo es un sector estratégico en la economía andaluza, con ingresos en torno a 19.200 millones de euros, 28,2 millones de turistas el año pasado y una previsión de crecimiento este año de un cinco por ciento, ha señalado Díaz.

Y en este sentido ha apuntado que este sector "ha sido importante para paliar una crisis económica virulenta, ha sido motor de crecimiento económico y estabilidad, y ha creado empleo cuando todos los indicadores económicos marcaban retroceso". Por tanto, ante un escenario de "posible recuperación", ha considerado muy relevante que Andalucía acoja estos dos eventos de primer nivel mundial en turismo como la asamblea de la Red de las Regiones Europeas para la Competitividad y el Turismo Sostenible (Necstour) y la Conferencia de la OMT.

Asimismo, la presidenta de la Junta ha aprovechado para recordar en este foro el sesenta aniversario de la Unión Europea y, en su opinión, "ha habido cosas en las que se ha avanzado mucho, pero son más los desafíos que hay por delante".

En este sentido, ha hecho referencia a asuntos que "afectan colectivamente, y también en el ámbito sectorial del turismo, como el terrorismo, el incremento de la desigualdad económica entre nuestros pueblos, el Brexit, y el aumento de la intolerancia". "Solo podremos hacer frente con fortaleza a estos desafíos -ha insistido-, aumentando el espacio común europeo compartido, profundizando en esa unión, porque así seremos leales con el legado que recogemos y también con el futuro".

Susana Díaz ha incidido en que Europa es "una oportunidad colectiva" para regiones como Andalucía y para regiones del Sur, y ha hecho hincapié en el "derecho a viajar" también como una oportunidad, "de abrir la mente y los ojos, de respeto a otras personas, de romper tópicos y de aprender". "El conocimiento siempre enriquece y viajar impide que algunos quieran levantar muros y barreras entre nosotros y nos hace más tolerantes", ha defendido.

Durante un encuentro previo con la OMT, la presidenta ha estado presente en la firma de una adenda al memorándum de colaboración entre la OMT y la red NECSTouR (Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism).

Se trata de un reconocimiento al sistema de medición de la sostenibilidad en el turismo que ha elaborado Andalucía y con el que trabaja desde hace años con la OMT. Es un sistema de medición específico validado y reconocido en el ámbito internacional, que mide a través de indicadores la sostenibilidad de las políticas públicas en el ámbito del turismo.

Con esta firma, se incorpora este sistema andaluz al acuerdo de colaboración entre ambas instituciones. Andalucía ha sido pionera en la elaboración de herramientas estadísticas en el sector turístico como la elaboración de la Cuenta Satélite del Turismo Regional o el Sistema de Indicadores de Turismo Sostenible.