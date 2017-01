Susana Díaz apela al compañerismo en un PSOE sin "etiquetas" ni "apellidos"

La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria del PSOE-A, Susana Díaz, ha apelado este domingo por "recuperar, en los próximos meses, el sentido profundo de la palabra compañero", en el seno del PSOE, y que "no haya más etiquetas y apellidos".

En su intervención en la inauguración de la Casa del Pueblo del PSOE en Ayamonte (Huelva), Díaz ha precisado que, a partir de ahora, "la única palabra que debemos querer que nos una es la de compañero y socialista".

"Sintámonos orgullosos de ser socialistas y de ser compañeros, que si estamos unidos, si pensamos en los ciudadanos y dejamos de mirarnos el ombligo, vamos a ganar todas las elecciones que se nos pongan por delante", ha aseverado.

Díaz ha considerado que el partido "entra en una etapa diferente, distinta" en la que necesita "gente fuerte para enfrentarse a la derecha y sensible para poner soluciones sobre la mesa".

"Hemos de tener un partido unido, hay que pasar pagina, estamos en un punto de inflexión y hay que abandonar las derrotas electorales, necesitamos al PSOE más PSOE que nunca, un partido que represente a la mayoría y que garantice que todos vamos a vivir a mejor", ha señalado.

Díaz ha precisado que "cuando queremos ganar la confianza de los que están fuera hay que ver de dónde venimos, pensar en quiénes somos, cómo hemos llegado hasta aquí, cuál es nuestra historia".

Ha señalado que "los ciudadanos están esperando al PSOE, desean que este partido se les ponga de frente y les diga que 'estamos aquí dispuestos a levantarnos, a recuperar tu confianza y a luchar para que el futuro de tus hijos sea mejor del que ahora mismo crees'".

Y eso, ha apuntado, lo puede hacer el PSOE siendo "fiel a nuestros valores" y a todo aquello que "representaron Pablo Iglesias, y la búsqueda de los derechos de los trabajadores y la educación para todos; Felipe González, que soñó una España mejor, moderna, próspera; o Zapatero, que quiso dar dignidad a las personas, un hombre que soñó una España en libertad y respetuosa".

"Ahora toca que soñemos una España justa", ha destacado Díaz, quien ha incidido en que el PSOE está "en el momento del cambio, de remontar, de volver a ofrecerle a la gente lo mejor que tenemos que es el PSOE, un partido que siempre está ahí y que los ciudadanos lo sienten suyo".

Y para ello, ha abundado, "no hay otra receta" que hacer lo que quieren los ciudadanos que es que "nos dejemos de líos internos y que nos ocupemos de ellos" y "cuando nos votan los ciudadanos es porque lo estamos haciendo bien, ya que ellos nunca se equivoca, lo hace el partido", ha señalado Díaz, quien ha recordado que por ello el PSOE perdió en Andalucía en 2012 "por primera vez y gobernamos en coalición".

Tras resaltar el cambio que ha experimentado Andalucía y que hay que seguir trabajando y mejorando, Díaz ha apelado a sus compañeros a ser rebelde para ello y ha apuntado que "en el PSOE la rebeldía la llevamos en el ADN, pero la acompañamos de soluciones".

"Este partido no se va a acomplejar, y cuando nos vengan y digan que hemos hecho algo mal, lo reconoceremos, pero también hemos de exigir que nos expliquen qué han hecho ellos bien; seríamos torpes si, para no reconocer nuestros errores, no sacáramos pecho de lo que hemos hecho de bueno", ha indicado.

Por último, ha pedido "valor para cambiar las cosas, para ayudar a los ciudadanos y decirles que hay una vida a mejor" y insistido en que hace falta "un PSOE que no se conforme con cambiar las políticas de la derecha, aunque que es importante, sino que vaya a ganarle; no dejemos que nadie haga que el PSOE se disfrace que no somos 'ex nada', sino socialistas".