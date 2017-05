Domingo de primarias y de incertidumbre

Nadie tiene ningún dato fiable sobre cuál puede ser el resultado de las primarias socialistas, nadie maneja sondeos, nadie cuenta con una percepción clara sobre qué puede ocurrir. La única certeza es que Pedro Sánchez cuenta con más respaldo del que pensaban los seguidores de Susana Díaz y de Patxi López, la gestora y la mayoría de los dirigentes del PSOE, incluido el propio Sánchez, y que López no es un cero a la izquierda. Su mensaje de que sólo él es capaz de trabajar por la unidad socialista ha calado con fuerza. Y ya nadie defiende que su resultado será irrelevante porque se impondrá el voto útil: que algunos de sus avalistas se inclinarán por Susana para impedir que gane Sánchez o al contrario. Esa idea ya no es tan firme: Patxi tiene voz propia y es el único que puede hacer de puente entre dos candidatos que se detestan abiertamente.

Hoy no sólo se decide el nuevo secretario general del PSOE, sino también y sobre todo qué modelo se va a imponer en el partido a partir del congreso de junio. Tanto Susana como Patxi defienden más los principios que forman parte de la historia del partido, una izquierda sin complejos para llegar a pactos con el centro y la derecha para defender las grandes cuestiones de Estado. Sánchez, sin embargo, no duda en intentar acuerdos con la izquierda radical, o incluso con los independentistas, si así se garantiza el Gobierno.

La única certeza es que Sánchez tiene más respaldo del que creía Díaz y... él mismo

No mentía la candidata andaluza: así actuó el ex secretario general tras las dos últimas elecciones generales, y en ese sentido se "confesó" ante Jordi Évole a los pocos días de dimitir como líder; entrevista que, junto a los resultados logrados durante su mandato, se ha convertido en la acusación permanente que le lanzan quienes tiemblan sólo de pensar que puede recuperar el puesto y prefieren verlo muy lejos de Ferraz.

La campaña de primarias ha sido tensa, más dura a medida que se acercaba el final. Planteada como si fueran unas elecciones, tanto Sánchez como López incluso presentaron un proyecto-programa, olvidando que todos los militantes saben que el programa se decide en los congresos, al que llegan ponencias que previamente se han conocido en los órganos regionales para que se puedan presentar enmiendas, y se aprueban en el congreso federal tras un debate previo en el que se introducen las propuestas y modificaciones pertinentes.

Díaz se vio obligada a presentar un proyecto en el último momento, no podía quedarse cruzada de brazos con el riesgo de que calara la idea -manejada por Sánchez- de que no tenía proyecto propio. Lo redactó su equipo deprisa y corriendo, y le faltó tiempo al ex secretario general de calificarlo como una defensa de políticas liberales y el abandono de las socialdemócratas. Los defensores de Susana no se sorprendieron por la crítica: de antemano aseguraban que fueran cuales fuesen las propuestas, Sánchez haría escarnio de cualquier idea que lanzara la candidata, a la que considera promotora de una operación para expulsarlo de la Secretaría General.

PUCHERAZO, VENGANZA...

Sánchez ha basado su campaña en el ataque a Díaz y a la gestora, y no le han dolido prendas en poner en funcionamiento la máquina de lanzar sombras sobre el proceso y dudas sobre su limpieza. Desde sus filas se empleó la palabra pucherazo. Semanas atrás planteó dudas sobre la elaboración del censo, también de la imparcialidad de la gestora y en el último tramo de campaña sobre el propio acto de votación.

Pidió que las tres papeletas estuvieran en las cabinas, para garantizar que efectivamente fuera secreto -no se han enviado las papeletas al domicilio de los militantes- y ha expresado su protesta por el mailing enviado por la gestora. Incluía las tres cartas que habían redactado los candidatos pidiendo el voto. A Sánchez le parecía que la forma de meter esas cartas en un sobre favorecía a Díaz, porque las tres estaban dobladas conjuntamente y, al desdoblarlas, la primera que se veía era la de la andaluza. De nada sirvió que el ensobrado lo había hecho una empresa especializada ajena al partido. Era posible que hubiera colocado las cartas por orden alfabético o incluso en función del número de avales presentados por cada candidato. En cualquier caso, Sánchez vio mano negra en el envío.

En el tramo final, la animadversión entre Susana y Pedro se hizo tan evidente que los desmentidos no tenían ninguna credibilidad. En medio de ese odio, el reiterado llamamiento a la unidad de Patxi López era una voz que clamaba en el desierto. Se vivían situaciones que daban pie a que se preocuparan más los que ya estaban preocupados por la forma en que se producía la lucha por el poder, con algún anuncio que demostraba cómo se jugaban algunas cartas. Por ejemplo, lo ocurrido con la presidenta balear, Francina Armengol, defensora a ultranza de Sánchez cuando era secretario general, que se pasó a las filas de Patxi cuando aquél dudaba si presentarse a las primarias, y que volvió a colocarse al lado de Sánchez cuando los avales de los militantes de Baleares fueron mayoritariamente para el ex secretario general.

También en ese tramo final la palabra "venganza" se ha pronunciado con frecuencia en las filas socialistas, transmitiendo la idea de que si ganaba Sánchez, los barones regionales que apoyaban con uñas y dientes a Susana, algunos presidentes de los gobiernos autonómicos, tendrían adversarios potentes, sanchistas, con los que enfrentarse en los congresos regionales que se empezarán a celebrar cuanto finalice el federal de junio.

voto a la desesperada

También al final se vio que no todos los que estaban obligados a ser imparciales, porque así lo habían decidido sus órganos de dirección, cumplieron con ese compromiso, que en algunos casos fue mandato. En el PSC se levantaron voces quejándose de que Miquel Iceta no ocultaba su predilección por Sánchez, y que gracias a eso había barrido en avales en Cataluña y se había convertido en un serio rival para Díaz. La dirección de UGT también exigió imparcialidad, que mantuvo su secretario general, Pepe Álvarez, pero su antecesor, Cándido Méndez, trabajaba abiertamente en la búsqueda de votos para Sánchez.

Susana era la favorita de la mayoría de los socialistas de larga trayectoria, pero muchos de los ex ministros de Felipe González y Zapatero prefirieron quedar en un discreto segundo plano para no perjudicarla. Qué pasará hoy es una incógnita que se desvelará esta noche. Hasta entonces, millones de españoles contendrán la respiración. En esas primarias no sólo se decide el futuro del PSOE.