Durán llama al consenso sobre financiación autonómica y el modelo territorial

El Parlamento de Andalucía ha celebrado su 35 aniversario con un pleno institucional en el que el presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, ha hecho un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que formalicen una posición unánime en torno al sistema de financiación y al modelo territorial.

El acto, celebrado en el Salón de los Tapices del Real Alcázar de Sevilla, lugar que acogió la sesión constitutiva del 21 de junio de 1982, ha contado con la asistencia del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, de varios ex presidentes de la Cámara, ex portavoces parlamentarios, diputados y otras autoridades.

Durán ha destacado que la estructura territorial de España y el sistema de financiación deben contar "con un amplio consenso" de los grupos que preserve el principio de equidad, ya que Andalucía no debe "permitir privilegios de unas comunidades sobre otras". "No traicionemos estos 35 años de historia del Parlamento", ha señalado Durán, quien ha abogado por conformar una posición única y unánime de Andalucía en el debate de ambas cuestiones.

El presidente de la Cámara ha considerado necesaria la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento, al que puedan sumarse expertos y representantes de la sociedad civil, tal y como planteó la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el último pleno. Ha situado al Estatuto de Autonomía como la "herramienta" para conseguir una sociedad "cohesionada, moderna y abierta", y ha apostado por desarrollar "al máximo" esta norma.

"Nuestro Estatuto está más vivo que nunca", ha agregado Durán, quien ha destacado que se trata del instrumento legal "más efectivo" del que dispone Andalucía para que la comunidad siga siendo "protagonista en el equilibrio territorial del Estado". En ese sentido, ha mantenido que es "un instrumento para la unidad frente a los que quieren dividir y romper el marco de convivencia en España".

Durán también ha apostado por "fortalecer el necesario nexo de unión entre representantes y representados", ha dicho que los diputados deben seguir "acercándose" a la ciudadanía y ha considerado que debe ser una tarea importante "recuperar el crédito de la política". Ha manifestado que el Parlamento "es útil en la medida en que está al servicio de la gente" y ha asegurado que "es tiempo de acuerdos y consensos urgentes entre todos".

Ha subrayado que en el Parlamento se han aprobado 383 textos legislativos hasta la fecha, con 642 diputados que han ejercido la labor de representación durante las diez legislaturas. "El Parlamento se ha convertido en el centro de la actividad política andaluza", ha afirmado Durán, quien lo ha situado como "actor clave de la democracia" y como "garante" de la autonomía.

La existencia de diferentes grupos en la Cámara, a juicio del presidente, conlleva una "capacidad de diálogo activo" y una voluntad de llegar a acuerdos que deben estar "siempre presentes" por encima de las "pasiones ideológicas". Por ello, ha defendido que el Parlamento debe ser siempre la sede de un debate político "de altura" que no se centra únicamente en intereses "partidistas".

Díaz garantiza diálogo para buscar una posición unánime sobre la financiación

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha garantizado que ofrecerá diálogo y "mano tendida" para que todos los partidos "defiendan a Andalucía por delante de sus propios intereses" y se pueda alcanzar así una posición unánime sobre el modelo de financiación autonómica y la cohesión territorial.

En el Pleno institucional celebrado en el Real Alcázar de Sevilla para conmemorar el 35 aniversario del Parlamento, Díaz ha dicho a los periodistas que va a trabajar para lograr ese consenso sobre una financiación "justa", así como la garantía de que el marco de cohesión territorial no dejará "ciudadanos de primera y segunda". "Para eso Andalucía siempre es equilibrio, armonía y una garantía", ha agregado Díaz, quien ha afirmado que desde el autogobierno, la autonomía y las instituciones se va a trabajar para que el futuro sea el de una comunidad "próspera, moderna, rica".

Díaz ha manifestado que lo harán "reivindicando la igualdad entre todos los españoles", después de que los últimos 35 años hayan servido para que la comunidad crezca y sea "inclusiva y moderna". La jefa del Ejecutivo andaluz se ha pronunciado así después de que el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, haya hecho un llamamiento a todos los grupos para que formalicen una posición unánime en torno al sistema de financiación y al modelo territorial.

El líder del PP-A, Juanma Moreno, ha señalado que le gustaría que este tipo de declaraciones fueran "sinceras" y que Díaz no "huya" de él, ya que ha ironizado con que está acostumbrado a que Díaz salga "corriendo por la puerta" cuando él llega a una sala. Ha asegurado que está dispuesto "a acordar por el bien de Andalucía" pero ha recordado que "para que dos se entiendan los dos tienen que querer, y en este caso Díaz no está por la labor".

"Escuché a Díaz decir que quería dialogar y a la primera de cambio, cuando nos hemos querido sentar para bonificar el impuesto de sucesiones, nos han dado un portazo en las narices", ha dicho. Asimismo, ha lamentado que el discurso de Durán haya tenido "mucho boato pero poca autocrítica" y ha opinado que la comunidad merece un mejor Gobierno porque "tiene una autonomía de primera, pero una presidenta de segunda y un gobierno de tercera".

Por su parte, la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha destacado el "desencanto" del pueblo andaluz con el Parlamento, ya que entiende que "todas las esperanzas" que se depositaron en la institución "se han ido agotando". Ha hecho referencia a la "falta de resultados", a los casos de corrupción y a las diferencias en sueldos con la ciudadanía en general, algo que cree que les "aleja" de los representados.

El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha destacado la llamada a la unidad, diálogo y consenso en el Parlamento, y ha pedido que los partidos trabajen para ser útiles a los ciudadanos. Ha apoyado que se busque una posición común en torno a la financiación autonómica, con una ley que sea "justa y solidaria" para que todos los ciudadanos sean iguales "vivan donde vivan".

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha resaltado que en su discurso Durán se "aferre" a una iniciativa del poder ejecutivo, lo que ve como una señal de la "debilidad" del poder legislativo, ya que se el presidente de la Cámara se ha sumado al llamamiento al acuerdo que ya hizo la presidenta de la Junta.

El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, ha anunciado que su grupo registrará el lunes la solicitud de creación del grupo de trabajo para el posicionamiento sobre la financiación autonómica. Jiménez ha mostrado su confianza en que funcione "desde la lealtad" y que todos los partido estén "a la altura", ya que ha advertido de que va a ser "una pelea muy dura".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha resaltado la "vitalidad y fuerza" del Parlamento, que tiene "mucha ambición" y un debate "muy vivo" y ha opinado que los 35 años sirven "de acicate y motivación" para seguir trabajando "juntos".