El Ejecutivo descarta el adelanto electoral por la "estabilidad"

No es momento de hablar de adelanto electoral. Ésta es la tesis del Gobierno andaluz. que sostiene que el acuerdo de investidura suscrito por el PSOE y Ciudadanos se está cumpliendo de forma "muy razonable", y subraya que en esta comunidad hay "estabilidad", por lo que queda "por delante, un año muy importante", con asuntos "de enorme trascendencia".

El portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, hizo estas manifestaciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntado sobre las declaraciones del líder de Ciudadanos, Juan Marín, quien el lunes aseguró que si el PSOE cumple, no habrá inestabilidad política", aunque advirtió que "una cosa es que haya estabilidad y otra que no haya debate político".

San Telmo insiste en que "toca gobernar y no tener debates estériles"

"No podemos estar analizando cada verbo que utilice el líder de cualquier formación, es muy respetable que se diga lo que se quiera, pero no podemos escrutar cada verbo y generar así grandes debates sobre cada asunto", replicó el portavoz, que agregó que lo que "toca" al Ejecutivo andaluz es "gobernar, no debatir sobre presuntos debates ligados con presuntos adelantos (electorales)".

"A diario oigo declaraciones de líderes de la oposición asegurando que habrá adelanto electoral y escucho a la presidenta de la Junta diciendo que no habrá adelanto; eso no es un debate, es un bucle", insistió. "Sinceramente, están trabajando en un debate que es estéril", sentenció el portavoz, que agregó que Andalucía tiene "un año por delante muy importante para el crecimiento económico de la comunidad y con asuntos de enorme trascendencia, como el de resolver el desbloqueo de la reforma del modelo de la financiación autonómica o el de conseguir partidas presupuestarias que permitan que mejore todavía más el crecimiento de la comunidad".