Elorza ve el andalucismo de Díaz como un arma electoral para 2019

Odón Elorza no cree que Susana Díaz pretenda mantener "un pulso" con Pedro Sánchez. En opinión del secretario de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE, la presidenta de la Junta "se envuelve en la bandera de Andalucía" y utiliza su "discrepancia" con la plurinacionalidad, para prepararse para las elecciones municipales y autonómicas de 2019.

El diputado vasco calificó de "falsa" la dicotomía entre otorgar la lealtad al PSOE o a Andalucía a la que Díaz aludió en el cierre del 13º Congreso regional de los socialistas andaluces, que se celebró el último fin de semana de julio. "Ella, como gran frase en la clausura, eligió una declaración muy efectista, muy de llamar la atención, la elección de lealtades entre 'tú y la gloria', una situación que realmente no se va a plantear. Ella lo sabe", apostilló el dirigente socialista.

Por eso, insistió en que se trata de "una dicotomía falsa y efectista, que es, por otra parte, inteligente". Se refiere a la reivindicación por parte de la jefa del Gobierno andaluz de reivindicar el legado autonomista de las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 y el referéndum del 28 de febrero de 1980. "Está preparando ya el camino de la campaña electoral andaluza, y esta discrepancia que mantiene con los conceptos de nación de naciones o plurinacionalidad, es para su consumo doméstico en Andalucía", apostilló Elorza.

Además, es optimista, puesto que descarta "que se vayan a producir más discrepancias de este tipo que, por otra parte, si se llevan como se ha llevado ésta, con mesura, tampoco pasa nada". Esta afirmación tiene sentido tras las declaraciones del secretario de Política Territorial del PSOE andaluz, Gregorio Cámara, que rechazó que hubiera reticencias con el concepto de plurinacionalidad y pidió "concreción" para conocer los detalles de la propuesta de Ferraz.

Elorza reconoció que "no se puede convencer a nadie que no esté convencido de una cosa en poco tiempo, y mucho menos imponer, aunque sea una resolución del 39º Congreso". Sin embargo, recordó que el bloque de delegados afines a la presidenta de la Junta no asistió ni al debate ni participó en esas votaciones. "Hicieron mutis por el foro, lo que es bastante extraño porque quita legitimidad para, luego, criticar o distanciarse de una resolución que no gusta", apostilló el político vasco.

En todo caso, Elorza destacó que lo importante es que, en el Congreso celebrado en Sevilla, se constató "el apoyo absoluto de Pedro Sánchez y de toda la Ejecutiva Federal a Díaz para que siga ganando elecciones en Andalucía", y para que contribuya a que los socialistas "puedan ganar elecciones en Andalucía y en Cataluña, concretamente en las próximas generales". "Si el PSOE no recupera el nivel de apoyo y voto que tuvo en su momento en Cataluña y en Andalucía, Pedro Sánchez no alcanzará el triunfo. Por lo tanto, hay que estar muy vinculados, muy relacionados en positivo con la dirección socialista en ambos territorios", explicó.

Para lograrlo, considera Elorza, hay que alcanzar el "reto" de conjugar las realidades de Andalucía y Cataluña. "Ha sido así durante muchísimos años de democracia en España hasta el día de hoy", aseguró para después rememorar que en 2010 el ex presidente del Gobierno socialista Felipe González y la ex ministra de Defensa, Carme Chacón, defendieron en un artículo "literalmente la idea de España como nación de naciones, y entendían que eso era muy bueno para la estabilidad y para el desarrollo del modelo territorial".

"Se verá en un Comité Federal", donde según Elorza se profundizará en la Declaración de Barcelona, que está basada en la Declaración de Granada, "a la que desarrolla y actualiza, pero que da un paso más, que es necesario"."Esa declaración de Barcelona, en la línea con la declaración de Granada, es compartida por la inmensa mayoría del PSOE en cada federación, y nadie está aprobando, en ese sentido, resoluciones en contra", insistió el dirigente del PSOE.