La ex asesora de Empleo asegura que Chaves y Griñán conocían la gestión de las ayudas en la dirección de Trabajo

La ex asesora técnica de la Consejería de Empleo María José Rofa ha asegurado este martes en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE que los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán conocían la gestión de la Dirección General de Trabajo en relación con la partida presupuestaria 31L, conocida como el fondo de reptiles, de la que procedían las ayudas sociolaborales y a empresas objeto de este juicio.

En la segunda jornada de su interrogatorio y a preguntas del abogado de la acusación popular que ejerce el PP-A, la testigo María José Rofa ha afirmado que los ex presidentes Chaves y Griñán, que están procesados en esta causa, tenían conocimiento de cómo se gestionaban las ayudas bajo sospecha porque desde el gabinete de la Presidencia "pedían suficiente información de los conflictos y de los pagos cuando surgía una queja o un conflicto".

La acusación también le ha preguntado por sus afirmaciones en la sesión de ayer en las que la ex asesora de Empleo declaró que algunas de las ayudas se concedían por "órdenes de arriba", y Rofa ha explicado que se refería a que "el impulso de muchos temas viene de la acción de Gobierno", a lo que ha añadido que estas ayudas podrían haber sido acordadas bien en la Comisión General de Viceconsejeros de la Junta, denominada popularmente como los "consejillos", o del Consejo de Gobierno o de la propia Presidencia de la Junta. Así, ha insistido en que en muchos asuntos relacionados con las ayudas "no es una decisión del director general" y ha añadido que en el tiempo en que trabajó en la Consejería de Empleo han podido llegar decisiones de "ambas presidencias", en referencia a Chaves y Griñán.

La ex asesora de Empleo también se ha referido al fin de semana del 20 y 21 de noviembre de 2010 en la que se llevó a cabo la revisión de los expedientes en la Consejería y ha contado cómo esa misma tarde, el también asesor de Empleo Ramón Díaz le envió un mensaje pregúntandole dónde estaba, al que ella respondió "en el campo con su hijo", y por la noche la telefoneó a su casa, donde mantuvieron una conversación que ha calificado como "muy complicada", y en la que Ramón Díaz –que fue diputado andaluz del PSOE- le preguntó directamente si había estado en la Dirección General de Trabajo y "si entendía desde dónde la estaba llamando". El tono, según Rofa, no era en su condición de "compañero" en la Consejería y entendía que le estaban pidiendo información a Díaz desde la "secretaría general del PSOE de Sevilla", que en ese momento estaba ocupaba por el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, también imputado en esta causa.

La testigo también ha relatado cómo sufrió unas presuntas amenazas del ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera –que no está siendo enjuiciado en esta causa-, quien según Rofa le puso de manifiesto en una conversación lo siguiente: "Te lo he dicho de buenas maneras antes", y también la llamó "gilipollas" y le pidió que se "dedicara a su hijo y a su trabajo".