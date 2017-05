Enfado de los jueces con Díaz por decir que sacan los ERE para tapar las tramas del PP

Los jueces se han tomado su tiempo en replicar a la jefa del Gobierno andaluz, Susana Díaz, que hace justo una semana, el viernes pasado, no se calló su sospecha de que cada vez que un caso de corrupción hace temblar los cimientos del PP sale a relucir, de alguna u otra manera, el escándalo de los ERE. En concreto, lo que atañe a los ex presidente de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, procesados junto a otra veintena de ex altos cargos de la Administración autonómica.

Díaz hizo esta apreciación acusando además al PP. "Canta demasiado", ironizó la líder socialista. "Qué casualidad que llevamos años que cada vez que se conoce un nuevo caso de corrupción en el PP [la presidenta se refería a la operación Lezo, con la que se ha destapado la trama del Canal Isabel II en la Comunidad de Madrid] aparecen otra vez Chaves y Griñán. Yo no creo en las casualidades. Esto ya no es casual", afirmó enojada.

El comentario de Díaz ha molestado a los jueces, y sobre todo a los de la Audiencia de Sevilla, que ayer emitió un comunicado para mostrar su rechazo a la insinuación de que los autos de los ERE se dictan para hacerlos coincidir con otros que afectan al PP. Los magistrados desglosan su repulsa en cuatro puntos: en principio, resaltan que "es un hecho notorio y de general conocimiento que este tribunal tiene asignada la resolución en exclusiva de cuantos recursos de apelación se interpongan durante la instrucción de la causa de los ERE tanto en lo que atañe al procedimiento inicial como a los incoados en virtud de las piezas separadas abiertas". En segundo lugar recuerdan que desde que en mayo de 2012 "se comenzaron a repartir con continuidad a este tribunal, se han resuelto más de 200 recursos". La Audiencia subraya en su tercer punto que en lo que va de año se han dictado 44 autos, para a continuación informar que, de ellos, 35 en el llamado "procedimiento específico": 5 en febrero, 24 en marzo y 6 en abril. Las primeras noticias sobre la operación Lezo "no fueron publicadas hasta bien entrada la segunda quincena del pasado mes de abril", hacen ver los jueces a la presidenta de la Junta, a quien por último recuerdan que los recursos de Chaves y Griñán "fueron resueltos por sendos autos fechados el día 17 del pasado mes de febrero".

Lejos de extinguirlo, el PP echó ayer más leña al fuego. Lo hizo a través de su portavoz de Presupuestos en el Congreso, Jaime de Olano, al que le dio por proclamar que su partido siente "vergüenza" y "repugnancia" por toda la corrupción, incluida la del caso de los ERE, que ha llevado que se "sienten ante el tribunal" dos ex presidentes de la Junta, Chaves y Griñán.

"Y se sientan como acusados, no como testigos o imputados, como acusados", enfatizó el dirigente popular, que de esta manera sacó a relucir de nuevo desde las filas de su partido el caso de los ERE, una semana después de que la Audiencia de Sevilla echara el cierre a la denominada pieza política de esta causa, por la que se sentarán finalmente en el banquillo 22 acusados. Olano reaccionó así a las alusiones que hizo el PSOE a la operación Lezo durante la primera jornada del debate de Presupuestos. "Nosotros sentimos la misma vergüenza, repugnancia e indignación" en ambos casos, remachó el diputado poular.