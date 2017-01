Errejón rechaza en Málaga un Podemos centrado sólo en "resistir"

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, aseguró ayer que la diferencia "fundamental" entre sus propuestas y las del secretario general de la formación, Pablo Iglesias, es que "nosotros estamos diciendo que no es momento en el que Podemos tiene que concentrarse en resistir y encerrarse en sí mismo, sino que tiene que abrirse y ganar la iniciativa". No obstante, Errejón apuntó que "entre compañeros no hay líneas rojas".

En declaraciones a los periodistas en Málaga, antes de participar junto con los diputados nacionales Alberto Montero y Auxiliadora Honorato en un acto dentro de la ruta Decide el destino de Podemos. Participa en la creación de Podemos, para recoger propuestas de cara a la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre, Errejón insistió en que "las elecciones de 2020 no se ganan en la campaña electoral, se comienzan a ganar ahora demostrando que somos útiles allí donde estamos para mejorar la vida de la gente".

El secretario político de Podemos niega que se esté debatiendo "si vamos a seguir juntos"

"Para nosotros es fundamental que Podemos recupere la iniciativa, demostrando que allí donde estamos somos útiles ya", indicó el número dos de la formación, que señaló que esa recuperación se refiere a "cosas muy concretas. Ya se puede derogar el impuesto al sol, ya se puede echar abajo la ley mordaza que nos ha hecho retroceder y las reforma laborales o podemos decirle al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que respete a las comunidades autónomas y la autonomía municipal".

A juicio de Errejón, "el Gobierno de Mariano Rajoy tiene como objetivo que los españoles se resignen". El diputado de la formación morada defendió "un Podemos inconformista que no dice a España que hay que esperar sino que se puede avanzar desde ya y que a este Gobierno se le puede ir obligando a retroceder en cuestiones concretas desde ya". "Ese es el Podemos inconformista que nosotros entendemos".

"Queremos un Podemos que se abra, que siga avanzando y recupere la iniciativa. No creemos que sea momento de decirle a los españoles que hay que esperar tres años para cambiar las cosas, queremos ir dando pasos desde ya", incidió el secretario político. Errejón hizo hincapié en que "entre compañeros no hay diferencias insalvables" en referencia a los planteamientos de Iglesias, con los que ha dicho que también "hay similitudes", apuntando que "el clamor de la gente, de nuestros inscritos, de nuestros votantes y la sociedad española es que nos entendamos".

"No estamos discutiendo si vamos a seguir juntos, vamos a seguir juntos; no estamos discutiendo el futuro de Podemos, que es codo a codo, lo que estamos debatiendo, y es un orgullo debatirlo en abierto y dar un ejemplo de democracia, es el rumbo de Podemos", enfatizó Errejón.