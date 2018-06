La Eurocámara unifica la ley para drones de menos de 150 kilogramos

Medio Ambiente también aplica la tecnología de los vuelos no tripulados para luchar contra los incendios. Ya se utilizaron en 2017 para colaborar en la extinción del fuego que calcinó más de 8.000 hectáreas en el entorno de Doñana. Sin embargo, la autonómica no es la única administración que se sirve de los drones. La Dirección General de Tráfico (DGT) ya los utiliza para vigilar las carreteras, aunque en modo de prueba, y tiene previsto que sean capaces de poner multas en los próximos años.

La referencia teórica en Sevilla y la práctica en Jaén

No es ningún secreto que el sector aeronáutico es referente en Andalucía y el sector de los drones tiene su parte de responsablidad. La región cuenta con dos polos de actividad, uno en Sevilla y otro en Jaén. En La Rinconada, al abrigo del parque tecnológico Aerópolis, está el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (Catec). Este organismo surgió hace ya una década con el objetivo de provover "el conocimiento tecnológico en la industria aeroespacial" y entre sus prioridades se encuentran las aeronaves no tripuladas. Las aplicaciones que salgan de los laboratorios de Catec pueden probarse en el centro de vuelos experimentales Atlas, situado en la localidad jiennense de Villacarrillo. Estas instalaciones son las primeras de España dedicadas a probar las tecnologías relacionadas con los aviones no tripulados y los drones o sistemas controlados remotamente. Hace un lustro, se proyectaron unas instalaciones similares en la provincia de Huelva, aunque la idea era dedicarlas a aviones no tripulados de gran capacidad.