Eurodiputados británicos intentan incluir a Gibraltar en el 'Brexit'

Tres eurodiputados británicos, una laborista, un conservador y un euroescéptico, intentarán con sendas enmiendas que la resolución que hoy vote la Eurocámara sobre el Brexit incluya una mención a Gibraltar, línea roja para España. El conservador Ashley Fox y la laborista Claire Moody piden que el punto del texto en el que se pide atención al hecho que "tanto en Irlanda del Norte como en Escocia ganó la opción de permanencia en la UE" se diga "Irlanda del Norte, Escocia y también en Gibraltar". A la enmienda de Moody, laborista, se han sumado los dos eurodiputados de ECR (Josep-Maria Terricabras y Jordi Solé), así como el de PdeCAT, Ramon Tremosa. Por su parte, Raymond Finch (UKIP) ha introducido una enmienda que pide tener en cuenta en las negociaciones "la preocupación real de la gente de Gibraltar sobre su frontera con España".

La aritmética política prevé que no saldrán adelante las enmiendas a la resolución pactada por el Partido Popular Europeo (PPE), los socialdemócratas (S&D), los liberales (ALDE), la Izquierda Unitaria (GUE/NGL) y los Verdes, en la que no aparece ni una vez la palabra Gibraltar. El líder del PPE, Manfred Weber, ha dejado claro que, en la línea de la posición del Gobierno español, no aprobará ninguna resolución en la que se mencione a Gibraltar, al considerar que es un asunto que debe tratarse por Madrid y Londres tras el Brexit de forma bilateral.

Entretanto, el líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, aseguró ayer que el asunto de Gibraltar está "resuelto", después de que la primera ministra, Theresa May, abogara por el "diálogo" para resolver cualquier disputa con España. Preguntado por la prensa al presentar su programa para las elecciones municipales del 4 de mayo, Corbyn afirmó que no quiere "guerra con nadie" y que "es mejor hablar con la gente que luchar". "Creo que el asunto está resuelto y la historia parece haber surgido principalmente porque [el lord conservador] Michael Howard pensó que estábamos en 1982 y no en 2017", manifestó el líder de la oposición.

Mientras, la prensa sensacionalista británica ya ha encontrado un filón en la polémica y ha desplegado toda una batería de titulares redactados desde el furor más patriotero. Así, el diario The Sun, tabloide del magnate de la prensa Rupert Murdoch carga contra no ya el Gobierno español y la UE, sino contra los españoles, a los que se refiere en un artículo firmado por su ex director -hoy columnista-, Kelvin MacKenzie, como "follaburros", informó ayer El País en su página web. Eso sí, la referencia a la zoofilia hispana no es obstáculo para que el mismo periódico ofrezca a sus lectores en una publicidad vacaciones en España. Por su parte, la prensa algo más seria -por ejemplo, Daily Telegraph- ya recomienda a May invertir más en Defensa tras el "sobresalto gibraltareño".