Ex trabajadores de Delphi se ven víctimas del fraude en su formación

Las defensas de los ex trabajadores de Delphi, en Puerto Real (Cádiz), esperaban que el juicio se aplazase, pero finalmente se celebró y quedó visto para sentencia. En esta vista se trataba de dirimir la responsabilidad de los 416 antiguos empleados que cobraron prestaciones por desempleo del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) después de haber recibido cursos de formación por parte de la Fundación Universidad Empresa (Fueca) durante unos tres años.

Ayer, los portavoces de los sindicatos que los representan -UGT, CGT y USO- insistieron en que los ex trabajadores fueron "víctimas" de un "supuesto fraude". El SEPE seguirá reclamando que la devolución de esas cantidades, aunque no sean los 416 imputados los que paguen, sino las empresas y fundaciones que impartieron aquellos cursos.

El juez no atendió la petición de aplazar la vista hasta que esta misma semana quede resuelto el origen del conflicto: determinar si en los cursos impartidos por Fueca hubo supuesto fraude laboral o no y si, por tanto, las prestaciones que después cobraron los ex trabajadores de Delphi fueron legales o no. De momento, el Servicio Estatal de Empleo ya ha dejado claro que exigirá el reembolso de esas cantidades si se demuestra que hubo ilegalidades.