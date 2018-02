Extraen ADN a nueve soldados para esclarecer la presunta agresión sexual en el cuartel de Antequera

Los investigadores han tomado muestras de ADN a nueve soldados del acuartelamiento del Ejército del Aire en Bobadilla, en Antequera, para cotejarlo con el del semen que fue hallado tanto en las medias como en el pijama de la militar que denunció haber sufrido una agresión sexual en grupo el pasado mes de diciembre en dependencias militares. El letrado que ejerce la acusación particular, Javier Rincón, precisó que las pruebas ya han sido trasladadas al Instituto de Toxicología para identificar los perfiles genéticos de los supuestos implicados en los hechos.

La militar también denunció que en septiembre sufrió una agresión sexual por parte de un compañero tras quedarse a dormir en la base y que "silenció por vergüenza". La Policía detuvo a un militar como presunto autor de un delito contra la libertad sexual por la agresión ocurrida en septiembre. No llegó a pasar a disposición judicial, pero se informó al juez.

Según el testimonio de la soldado, el individuo la "cogió por el pasillo", la "empujó hacia la habitación" y la empezó a besar, algo que no le "desagradó". Fue una vez que el hombre quiso mantener relaciones sexuales cuando ella se negó. La soldado llegó a decirle que si seguía sobrepasándose gritaría y que "se iba a enterar todo el mundo". De "manera reiterada" le exigió que desistiera, pero el compañero continuó "con los tocamientos". La denunciante argumentó a la Policía que en su momento no quiso informar de los hechos porque le daba "vergüenza" y por lo que "pudiera pensar" su entorno sobre ella. De hecho, según consta en la denuncia, le pidió al presunto agresor que no le contase el episodio a nadie.

Tras los abusos de los que, presuntamente, la soldado volvió a ser víctima por parte de unos compañeros del cuartel, el pasado 10 de diciembre, después de una fiesta con motivo de la celebración de la Virgen de Loreto, decidió relatar ambas agresiones, aunque con "recuerdos vagos".