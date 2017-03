Felipe González dice que la candidatura de Susana Díaz es "lógica"

El ex presidente del Gobierno Felipe González aseguró este jueves que la candidatura de Susana Díaz a las primarias para la Secretaría General del PSOE, que será presentada oficialmente el 26 de marzo, es "lógica".

"Me parece lógico dentro de la apertura de esa competencia para decidir quién va a liderar el PSOE", aseguró González en declaraciones a EFE durante un evento académico en Sao Paulo.

La presidenta de la Junta de Andalucía tiene previsto lanzar su candidatura a las primarias para la Secretaría General del PSOE en un gran acto en Madrid, al que se espera que acudan militantes de toda España.

Díaz se convertirá en la tercera aspirante a liderar el PSOE, junto con el ex secretario general Pedro Sánchez y el exlehendakari Patxi López. "No voy a hacer una valoración añadida. Me parece lógico", agregó el expresidente.

González entregó hoy el testigo de la titularidad de la cátedra iberoamericana 'José Bonifacio' de la Universidad de Sao Paulo (USP) a la exgobernadora del estado de Tlaxcala y exembajadora de México en Brasil, Beatriz Paredes Rangel.