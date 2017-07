Ferraz corrige al PSOE andaluz por sus reparos con la plurinacionalidad

Pedro Sánchez pretende atajar su conflicto con Susana Díaz a cuenta del concepto plurinacional de España por la vía jerárquica. Lo dejó ayer claro la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, cuando le recordó a la federación andaluza -sin nombrarla- que las resoluciones aprobadas en el 39º Congreso Federal del pasado junio son de "obligado cumplimiento".

La diputada cántabra es una de las colaboradoras más cercanas al secretario general socialista y reconoció que no hay caso previas de disonancia manifiesta por parte de una federación regional del PSOE hacia una decisión aprobada en un cónclave nacional. Lastra se mostró convencida de que no habrá contestación directa desde la federación andaluza -sin nombrarla, de nuevo-, pero ya hubo una respuesta tácita en el 13º Congreso del PSOE-A del pasado fin de semana.

En una de las ponencias del cónclave regional se rechazó una enmienda impulsada por los afines a Sánchez -que no llegaban al 10% de los delegados- que impulsaba a San Vicente a reconocer esa plurinacionalidad del Estado que Ferraz defiende ahora a capa y espada. El senador José Caballos, miembro de la nueva Ejecutiva de Susana Díaz, explicó que no hubo siquiera debate sobre esa enmienda, pues no compete a la federación andaluza hacer ese reconocimiento.

Díaz no rehuyó la confrontación durante el congreso que la reeligió líder del PSOE-A. Su frase sobre la confrontación de lealtades -la igualdad para Andalucía en una hipotética reforma territorial y su deber como socialista- no sentó bien a la dirección del PSOE, pero Lastra eludió el dardo al afirmar que no habrá conflicto de lealtades por esa prevalencia de las resoluciones del 39º Congreso Federal. "Es el órgano más sagrado, el programa máximo. Y el debate estará cerrado hasta el próximo", añadió la política cántabra.

Sin embargo, la vicesecretaria general socialista esgrimió otra razón. Su argumento pasa por que el modelo territorial que ahora defiende Sánchez es el mismo que tiene la Fundación Alfonso Perales, asociada al PSOE andaluz. "No hay ninguna discrepancia", garantizó Lastra, que se refirió a "una España federal en la que quede claro que hay diferentes sentimientos nacionales, pero que no haya una diferencia económica entre los españoles".

No anda desencaminada la dirigente socialista cuando hace esta afirmación. La Declaración de Granada, que Díaz utiliza como base de su reforma del modelo territorial, tiene su base en un documento de la mencionada entidad que reconoce expresamente que si España se convierte en un Estado federal deberá hacerlo como Estado plurinacional "o se nos presentarán dificultades prácticamente insalvables". El mencionado texto lo coordinó el diputado Gregorio Cámara, recién elegido secretario de Libertades y Política Territorial en la nueva Ejecutiva de Díaz. Y también reconoce que una aplicación "en serio" del federalismo "exige abandonar concepciones que confunden la unidad del Estado con la unicidad de una imaginaria nación indisoluble, así como relativizar una noción de soberanía que desde hace ya tiempo ha perdido apoyo en la realidad".

El debate sobre el modelo territorial en el PSOE, según reiteró ayer Lastra, se abrió precisamente con la Declaración de Granada y se cerró en el cónclave federal del pasado junio. Los socialistas, atendiendo a las resoluciones del pasado Congreso, están en la defensa del Estado plurinacional. Incluidos los andaluces.