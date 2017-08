Fiscal advierte que no se puede ser "triunfalista" con Doñana

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, considera que la situación del Parque Natural de Doñana es "buena", aunque quiere dejar claro que "no hay que ser triunfalistas porque no hay motivos para serlo". En una entrevista a Europa Press, el consejero precisa que es "buena por muchos motivos, y lo principal es que los indicadores de biodiversidad y los parámetros que determina el estado de salud de un espacio natural son buenos".

Esta situación, remarca Fiscal, "no significa que todo esté perfecto ni mucho menos, ya que hay amenazas y retos pendientes". No obstante, al respecto, el consejero recuerda que el Comité de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco acordó el pasado mes de julio "reconocer el esfuerzo" que realiza España en la conservación del Parque Nacional Doñana, lo que significa, a su juicio, que se va "por el buen camino" en el cuidado de este espacio natural para que siga siendo Patrimonio de la humanidad, destacando a su vez que no ha entrado en la Lista de Patrimonio en Peligro "ni la Unesco se plantea introducirla".

En cuanto al acuífero, Fiscalinsiste en que un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Gobierno, dado a conocer en el Consejo de Participación de Doñana celebrado en julio, alerta de que en las cinco masas en las que se divide el acuífero "tres están en mal estado y dos están mejorando de manera bastante apreciable, que son las que se corresponden con el subsuelo del Parque Nacional de Doñana".