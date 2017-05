Fiscal destaca el papel del ciudadano en la lucha contra el cambio climático

La Consejería de Medio Ambiente inicia en la capital onubense una plantación de árboles para compensar las emisiones de CO 2 que ha supuesto la celebración del Congreso Internacional de Cambio Climático, unas 75 toneladas según la organización, que se contrarrestarán con 400 especies arbóreas, de las cuales 45 se plantaron ayer en el Parque Antonio Machado, concretamente pinos piñoneros, acebuches y fresnos.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, y el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, participaron en el acto con la plantación de un ejemplar de fresno de hoja estrecha. Fiscal comentó que "no hemos querido esperar ni un día. Terminó el congreso y ya estamos plantando una primera fase de los 400 árboles para beneficio de la ciudad y para compensar las emisiones de CO 2 vinculadas con la organización del congreso", dijo en relación a aspectos como el desplazamiento de los ponentes, estancia en la ciudad y la energía gastada en el Palacio de Congresos de la Casa Colón.

Cuatrocientos son los árboles que se van a plantar en distintos parques de la ciudad

Fiscal señaló que Eulen, una empresa que ha colaborado con el Congreso, realizó el cálculo de las emisiones y determinó la cantidad de árboles y especies necesaria para compensarlas "y esa plantación la hemos comenzado ya", manifestando de esta manera el compromiso de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Huelva, "por llevar a cabo cuanto antes esta actividad y en los espacios que han estimado oportuno los técnicos municipales", en parques que son susceptibles de albergar un número mayor de árboles. "Todos los urbanistas, que tienen en cuenta la nueva realidad climática, defienden que es imprescindible que la arboleda sea mayor de lo que es, además que sea una arboleda que dé sombra y que haga la vida más agradable a los ciudadanos".

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que indicó que se va a realizar una edición digital con todas las ponencias y conclusiones del congreso, destacó el papel del ciudadano en la lucha contra el cambio climático, tal y como quedó de manifiesto en el encuentro. Explicó que las conclusiones "van en una doble dirección, que ha impregnado el congreso de principio a fin". Por una parte, quedó de relieve que "los ciudadanos tienen mucho que hacer para contrarrestar esta realidad, que ya está aquí". Destacó que "las administraciones tenemos la responsabilidad mayor: adoptar medidas, aprobar normas y leyes, como va a hacer la Junta de Andalucía, para corregir la situación, pero los ciudadanos tienen también responsabilidad y herramientas para corregir esta realidad. En la ponencia de la campeona del clima 2016 Leyla Acaroglu ésta fue la idea central".

Fiscal subrayó que los ciudadanos tienen opciones tanto a la hora de consumir como de desplazarse para reducir emisiones de CO 2 , y corresponde a las administraciones explicarles "cómo pueden desarrollar esas capacidades".

Apuntó que la otra conclusión del congreso, "que es optimista, pero que también se puede volver en nuestra contra si no actuamos de forma urgente, es que todavía estamos a tiempo. Siempre ha habido debate sobre si esto es irreversible, si las consecuencias van a ser trágicas. Todavía se está a tiempo, si se adoptan medidas ya, si se cumple el protocolo de París y se reducen las emisiones, de que el cambio climático no sea irreversible y, aunque está demostrado científicamente que ya está aquí, que no suponga un cambio tan drástico que amenace la vida en la tierra como la conocemos. Hay que actuar ya sin dilación".

El alcalde de Huelva aseguró que "no hay mejor manera de culminar un acontecimiento tan importante para Huelva como ha sido el Congreso Internacional de Cambio Climático, que con una plantación de árboles", un acto simbólico que "hay que agradecer a la Consejería de Medio Ambiente y que supone un beneficio para el medio ambiente y la calidad de vida en la ciudad".

El resto de los 400 árboles se irán plantando por distintas zonas verdes de la capital onubense, fundamentalmente en parques en los que hay déficit de arbolado.