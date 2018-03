Fiscal advierte que los decretos por la sequía "no son un capricho"IU detecta "graves incumplimientos" en la Ley de Memoria Democrática

El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, advirtió ayer que "no aprobamos ni dejamos de aprobar los decretos de sequía por capricho, sino por una situación que se produce", al tiempo que garantizó que aunque no se va a tramitar por el momento, "muchas de las obras que estaban en mente hacer, se van a poner a disposición de los agricultores". El titular de Medio Ambiente remarcó que "afortunadamente no ha sido necesario aprobarlo por decreto ley de manera inminente como estaba previsto", sino que se iniciará el trámite "de manera ordinaria y en función de cómo evolucione la situación se podría aprobar en otoño".

Fiscal defendió que un decreto de sequía "tiene una parte de medidas restrictivas, pero tiene otra de agilización de algunas actuaciones pendientes que vengan a garantizar el abastecimiento en primer lugar y los riegos en segundo". Debido a la mejora experimentada en en las reservas de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, "hemos considerado mas adecuado regular la situación de eventual sequía, dijo Fiscal.

Izquierda Unida denunció ayer que el Gobierno andaluz ha incurrido en siete "graves incumplimientos" de la ley de Memoria Democrática de Andalucía, un año después de ser aprobada, entre ellos en la elaboración del censo de víctimas del franquismo, la eliminación de simbología y la exhumación de las fosas. La portavoz adjunta de IU, Inmaculada Nieto, consideró una "decepción incipiente" para los familiares de las víctimas y las asociaciones memorialistas la gestión realizada por el Gobierno de Susana Díaz sobre esta ley, dotada de 1,5 millones anuales, una partida "absolutamente insuficiente". IU, que pide una ley de acompañamiento económico para esta norma, critica la dificultad que supone con este presupuesto exhumar las fosas.